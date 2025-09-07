El Ayuntamiento prepara el camino para vender plazas del 'parking' para residentes de 'El Charro' Construido en 1989, sus más de 300 plazas se entregaron a vecinos en cesión de uso por 50 años y ahora el Consistorio permitirá a quienes las han usado convertirse en sus propietarios

Carlos Rincón Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:15

Aunque algunos llevan más de tres décadas estacionando sus coches en él, ninguno de los vecinos que aparcan sus vehículos en el 'parking' subterráneo de la plaza de Julián Sánchez 'El Charro' —junto al Mercado de San Juan— son realmente los propietarios de esas plazas, sino que su titular es el Ayuntamiento de Salamanca. Ahora, el Gobierno de Carlos García Carbayo ha iniciado el camino para vender definitivamente estos estacionamientos a quienes ya los estaban usando, manteniendo, eso sí, el carácter público del parque que se encuentra en la superficie.

Fue en 1989 cuando la administración local construyó tanto esta infraestructura subterránea, como la de la plaza de Carmelitas, con el objetivo de aliviar el problema del aparcamiento en los barrios de Labradores y Oeste. Pero no les vendió las plazas a los vecinos sino que firmó con ellos un acuerdo de cesión de uso por 50 años, periodo tras el cual volverían a estar a disposición del Consistorio. Esta fórmula se volvió a usar con una planta del 'parking' de la avenida de Portugal, pero en 2011 no funcionó cuando se plantearon infraestructuras similares en el paseo de San Antonio y el parque de Garrido. Los vecinos no estaban dispuestos a pagar hasta 24.000 euros por una plaza de la que tenían que desprenderse 40 años después. Ante ello, hace casi década y media el Ayuntamiento sacó adelante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite la compatibilidad de que bajo un suelo público —como el parque de Julián Sánchez 'El Charro'— pueda haber un subsuelo privado con uso de garaje.

En el artículo de 7.3.17 de las ordenanzas números 16 y 19 del PGOU ya se especifica que esa opción se abre para el aparcamiento subterráneo de 'El Charro'. Para poder aplicarla, «será necesario un acuerdo municipal previo que contenga los informes necesarios justificativos del cumplimiento de estas condiciones, tras el cual se procederá al trámite de desafectación del subsuelo vinculado al aparcamiento, a los efectos de cambio de condición demanial a patrimonial», señala el texto normativo. En cumplimiento de esta exigencia, el Ayuntamiento de Salamanca llevará a la Comisión de Bienes y Contratación de la próxima semana el expediente para la desafectación del subsuelo de la plaza de Julián Sánchez 'El Charro'. Es el primer paso para poder traspasar la propiedad de las plazas a aquellos vecinos que estén interesados en adquirir los estacionamientos que llevan usando desde 1990.

Aún es pronto para saber qué condiciones establecerá la administración local para adquirir estos estacionamientos ni si podrán hacerse con su propiedad vecinos que no dispongan de ninguna plaza en cesión de uso. El proceso más similar que ha puesto en marcha el Consistorio recientemente fue la subasta de los 225 estacionamientos del 'parking' subterráneo de Victoria Adrados, en la avenida de Villamayor. Pero lo que sí está claro es que el actual Gobierno local tiene voluntad de traspasar la propiedad del aparcamiento de la plaza de 'El Charro' a los vecinos.