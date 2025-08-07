Ayuntamiento y Junta no se plantean la aplicación de una tasa turística por pernoctar en Salamanca Vigo ha sido la última ciudad en anunciar la incorporación de una vía que ya aplican Cataluña y Baleares

Ángel Benito Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 07:00 Comenta Compartir

En los últimos días de julio, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciaba la intención de poner una tasa turística de entre 1 y 2,5 euros por persona y noche (un máximo de cinco) para quienes pernoctaran en la ciudad gallega. Previamente, ha sido necesaria la aprobación de un marco normativo autonómico y el desarrollo posterior de una normativa municipal. Sigue los pasos de otras comunidades turísticas como Baleares o Cataluña (pionera en la aplicación en 2012), que llegan a cobrar hasta 11 euros adicionales por un hotel de cinco estrellas. El País Vasco también se encuentra en plena tramitación tras lograr un acuerdo entre las diputaciones forales y los ayuntamientos.

En pleno debate sobre su implantación, desde el Ayuntamiento de Salamanca no se plantean la incorporación de esta tasa. En primer lugar, según argumentan fuentes municipales, porque sería necesario que existiera una normativa autonómica superior para posteriormente incorporarla; y, en segundo lugar, tal y como han mostrado en declaraciones públicas del equipo de Carbayo, no se muestran favorables a gravar el turismo y perder competitividad con otras ciudades que no la tuvieran implementada. No obstante, insisten en que es un área fuera de sus competencias.

Desde la Consejería de Cultura y Turismo, órgano que sí tendría estas atribuciones, reconocen que «ni siquiera se ha planteado» el abordaje de esta tasa turística, pese al debate en comunidades limítrofes como la del País Vasco. De hecho, en eventos y foros de turismo donde se han anunciado nuevas estrategias y la defensa de la economía turística regional, los portavoces de la Junta siempre han optado por resaltar la necesidad de mantener el atractivo y la competitividad de la comunidad, el apoyo a los agentes del sector y la importancia del turismo como motor económico. Nunca se han referido, en positivo, a la creación de una tasa al estilo de Cataluña o Baleares. Su preocupación central se ha explicitado en la regulación de las viviendas turísticas y en la defensa de que no haya competencia desleal respecto al sector tradicional.

En otros puntos, como en la Comunidad Valenciana, el anuncio de una tasa turística chocó con la opinión del sector turístico y empresarial, que lideraron campañas masivas contra la tasa. Finalmente, se derogó antes incluso de que comenzara a aplicarse y, a día de hoy, se encuentra fuera del debate autonómico.

Sin embargo, desde la oposición al Gobierno municipal no se mira con malos ojos una iniciativa que tendría repercusión en las arcas municipales. «Con una aportación de 1 o 2 euros por noche y por persona se lograría una recaudación superior al millón de euros», explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, quien considera que es una medida que ya se ha multiplicado en las grandes ciudades europeas y que es un debate en el que, a su juicio, todos van a tener que entrar. «Es una cuestión que va a llegar, independientemente de que ahora se esté en contra, lo acabarán reconociendo en el futuro».

En su opinión, esta tasa podría dirigirse a financiar o mejorar servicios de los que disfruta el turismo, pero que la entrada por sí misma no tiene el suficiente peso para su mantenimiento. Respecto a la pérdida de competitividad, muestra su «confianza absoluta» en el sector turístico de Salamanca y se mostraría partidario de gravar con una tasa superior a los pisos turísticos, medida que ya plantearon en el último Pleno de Ordenanzas. En todo caso, el dinero recaudado se destinaría a mejorar infraestructuras, sostenibilidad y servicios turísticos.