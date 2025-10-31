Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche atraviesa una balsa de agua en la capital. ARCHIVO

Aviso amarillo en toda la provincia para el Día de Todos los Santos

La Aemet prevé que caigan 40 litros por metro cuadrado y 60 en la sierra a lo largo de 12 horas

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:58

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este sábado, 1 de noviembre, avisos amarillos por lluvias en toda la provincia de Salamanca, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

El aviso afectará tanto a la Meseta de Salamanca, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, como al Sistema Central, que podría registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en el mismo periodo.

Según la previsión de la AEMET, la probabilidad de lluvia oscila entre el 40% y el 70%, concentrándose especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde del sábado.

Estas precipitaciones se extenderán por la mayor parte del territorio provincial, afectando tanto a la capital como a las comarcas del sur, incluida la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia, donde se prevén los registros más altos.

Los avisos se mantendrán activos a lo largo del sábado, por lo que se recomienda precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en zonas de montaña y carreteras secundarias.

