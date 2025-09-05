Avances para septiembre en el bus urbano: un 'botón del pánico' y apertura de la segunda oficina en la estación El nuevo punto de atención al público se unirá al que ya presta servicio en la Gran Vía | La moción de Vox para implantar la estatua de un toro de 300 metros crea debate en el pleno

El servicio de autobús urbano de Salamanca dispondrá «este mismo mes de septiembre» de una segunda oficina de atención al público, según confirmó este viernes en el pleno municipal el concejal de Tráfico, Ángel Molina. La nueva dependencia se ubica en la estación de autobuses, con acceso desde la avenida Filiberto Villalobos, y se sumará a la actual sede de la empresa concesionaria—Salamanca de Transportes—en la Gran Vía. El edil respondió así a una pregunta del socialista José María Collados, quien reclamó en la sesión avances en los planos de modernización del servicio aún pendientes desde 2023. Molina aclaró que el local fue alquilado el pasado mes de mayo y que las obras de acondicionamiento comenzaron en julio, de forma que todo estará listo «antes de que acabe septiembre». En esta segunda oficina se podrán tramitar abonos, recargar las tarjetas y resolver dudas, lo que permitirá reforzar la atención al público especialmente de cara al inicio del curso.

Collados también preguntó por la implantación del conocido como 'botón del pánico', previsto en el contrato de concesión y destinado a casos de emergencia; así como por la colocación de aseos para los conductores. El concejal precisó que el retraso del botón se debe a «problemas de cobertura y conexión» causados por la antigüedad de los equipos instalados a bordo. Para solucionarlo, Salamanca de Transportes comenzó en agosto a renovar los routers y antenas de la flota y ya se ha completado la sustitución en la mitad de los vehículos. Según avanzó Molina, la operación estará finalizada durante este mes, lo que permitirá activar de manera efectiva el dispositivo de seguridad ante cualquier emergencia.

En cuanto a los aseos previstos para los conductores, la empresa ha instalado ya tres de los ocho comprometidos, quedando los cinco restantes pendientes de incorporarse antes de que finalice el año. Según el equipo de Gobierno, la demora se debe a la dificultad de aprovechar sanitarios antiguos previstos inicialmente, por lo que se optó por adquirir instalaciones nuevas.

Un toro bravo de 300 metros, casi tres veces más alto que las torres de la Catedral

Por otro lado, el pleno debatió y rechazó cuatro mociones presentadas por los grupos de la oposición, entre ellas la presentada por Vox para estudiar la viabilidad de implantar en Salamanca el proyecto «El Toro de España», una escultura metálica que representaría un toro bravo impulsada por la Academia Española de la Tauromaquia. Según describió el edil de Vox Ignacio Rivas, la infraestructura podría alcanzar entre 200 y 300 metros de altura, «similar en impacto a la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel», con potencial para diversificar el turismo, atraer visitantes y proyectar a Salamanca como referente internacional de la tauromaquia. La propuesta, sin embargo, generó fuertes recelos. El concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota cuestionó la viabilidad de un plan que «de momento no es más que una idea» y recordó que ni Madrid ni ciudades españolas con plazas de toros de primera categoría (Sevilla, Valencia o Bilbao) habían mostrado interés. «En Salamanca ya tenemos símbolos claros de nuestra tradición taurina, como la estatua de Gabriel Sánchez Calzada o La Mariseca», señaló. Por su parte, el portavoz socialista José Luis Mateos calificó la idea de «presuntuosa» y la comparó con «un parque temático de la tauromaquia», advirtiendo de la «desmesura» de plantear una estructura casi tres veces más alta que las torres de la Catedral.

Rechazado el plan de arbolado saludable y sin riesgos alérgicos

La moción del Grupo Municipal Socialista para crear un mapa polínico que garantizara plantaciones urbanas seguras y libres de especies altamente alergénicas también fue rechazada. La socialista María Jesús Santamaría alertó que espacios como La Alameda han registrado «los índices de alergenicidad más altos del país» e insistió en que «no se trata de plantar por plantar, sino de garantizar criterios de salud pública en las nuevas plantaciones». La edil no adscrita María de los Ángeles Carpio y el concejal de Vox Ignacio Rivas coincidieron en apoyar la herramienta, mientras que la responsable de Medio Ambiente, María José Coca, replicó que supondría «un gasto innecesario» y que el Ayuntamiento ya aplica criterios de diversidad, resistencia y bajo potencial alergénico en nuevas plantaciones. Además recordó que Salamanca ha recibido en los últimos años distintos reconocimientos nacionales e internacionales por su política verde.

expediente a la empresa de bus urbano tras el concierto de Panorama

La Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción a la empresa del autobús urbano de Salamanca por incumplir el convenio colectivo en los horarios durante el refuerzo del servicio para el concierto de la Orquesta Panorama celebrado en La Aldehuela el 11 de junio. El comité denunció que la compañía impuso una jornada especial sin acuerdo previo.

