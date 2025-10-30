Autoescuelas El Pilar celebra 45 años de enseñanza con alma

Jueves, 30 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Autoescuelas El Pilarcumple 45 años de trayectoria al servicio de Salamanca, una historia que comenzó en 1980, cuando su fundador, Antonio Rollán Díaz, abrió su primer local en la Avenida de Portugal con pocos recursos, pero con una gran vocación por enseñar y formar conductores responsables.

Desde entonces, el proyecto ha crecido hasta convertirse en un referente provincial, con centros en la Glorieta del Rollo, el Paseo de Canalejas, el Paseo de San Antonio, la Calle La Alberca y en municipios como Villares, Villamayor, Béjar, Forfoleda y Calzada de Valdunciel.

En este aniversario, Autoescuelas El Pilar quiere agradecer la confianza y el apoyo de todos los salmantinos que han sido parte de su historia.

«El respaldo de nuestros alumnos y familias nos impulsa cada día a seguir enseñando con alma y a superarnos», destacan desde la dirección.

La empresa rendirá además un homenaje especial a su fundador, Antonio Rollán Díaz, en reconocimiento a toda una vida profesional dedicada a la enseñanza, al respeto en la carretera y al cumplimiento de las normas.

La gala reunirá a autoridades, trabajadores y representantes del ámbito de la seguridad vial. El evento comenzará esta tarde a las 19:45 horas con la recepción de invitados por parte de la familia Rollán Segurado.

El acto oficial se abrirá a las 20:00 horas, con las palabras de bienvenida de Antonio Rollán, CEO de la empresa, y del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Posteriormente se proyectará el vídeo conmemorativo «45 años de historia de Autoescuelas El Pilar».

Durante la gala, que contará con actuaciones musicales y diversos reconocimientos, se entregarán galardones por su labor en favor de la seguridad vial al fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña; a la Guardia Civil; a la Policía Local; y a la asociación de víctimas de tráfico Stop Accidentes. También se reconocerá la dedicación del personal más veterano y, como momento culminante, se rendirá homenaje a Antonio Rollán Díaz, fundador de la empresa.

La clausura correrá a cargo de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García Sánchez, a las 21:05 horas.

Con la vista puesta en el futuro, Autoescuelas El Pilar reafirma su compromiso con una formación cercana, humana y de calidad.

«Seguiremos trabajando con humildad y pasión, para que cada alumno que pasa por nuestras aulas no solo obtenga un permiso de conducir, sino que se lleve consigo el orgullo de pertenecer a una tierra que se cuida y se proyecta», subrayan desde la dirección de un centro que 45 años después, sigue enseñando a conducir… y a avanzar.

Antonio Rollán: Más de cuatro décadas de dedicación y esfuerzo

Si los que le conocen tuvieran que elegir un adjetivo para definirle sería el de trabajador. Antonio Rollán nació en unos años difíciles en los que había que trabajar mucho para sacar a las familias adelante y en su casa eran cinco hermanos, además de su padre y su madre, por lo que había muchas bocas que alimentar. Cuando solo era un niño, con 10 años, ya ayudaba a los adultos a llevar ganado a las ferias de los alrededores de su Navamorales natal y sabía ingeniárselas para llevar, por poco que fuera, dinero a casa. A los 12 años se fue a trabajar a Madrid subido en la caja de una camioneta entre sacos de patatas y con una caja de zapatos en la que le llevaba algo de ropa para cambiarse. Aprendió a pelar patatas, cebollas, sardinas, repartió pedidos... Una pronta experiencia que hizo que al término de su servicio militar las tiendas de alimentación, bares y restaurantes se lo rifaran, conscientes de su dedicación. A finales de los 70 decidió regresar a Salamanca y en ese periodo y casi sin saberlo puso la semilla de lo que hoy es un gran grupo empresarial: Autoescuelas El Pilar.

Profesor de Autoescuela

En ese periodo fue cuando Antonio Rollán Díaz (13 de junio de 1945) consiguió un trabajo como profesor de autoescuela, una andadura muy bonita para él pero sacrificada al tener que realizar verdaderos esfuerzos para ponerse al día y estudiar todo lo que no había podido hacer en la escuela.

Logró obtener todos los títulos que se propuso pero su mayor sueño era el de montar una autoescuela propia bajo el nombre de su adorada Virgen del Pilar. Y lo hizo gracias a un alumno, y posteriormente un gran amigo, quien a principios de 1980 le dejó el dinero para comprar un local de avenida de Portugal, donde montó la primera oficina de lo que hoy es Autoescuelas El Pilar.

Ampliar Fachada antigua de Autoescuelas El Pilar.

Ampliar La evolución se ha plasmado también en la nueva fachada de la empresa.

En los primeros años la flota únicamente eran dos Ford Fiesta y trabajó duro para devolver todo el dinero a esa persona que le había dado sus ahorros sin plasmarlo en ningún contrato. Pero su familia asegura que Antonio es un hombre de palabra y por ello trabajó sin descanso: días de diario, domingos y festivos, pues no había tiempo para fiestas.

A lo largo de la década de los años 80 sabía que tenía que enfrentarse a otras autoescuelas que ya estaban consolidadas en la provincia y lo llevó a cabo haciendo llegar a sus alumnos toda su sabiduría, pero también siendo exigente con ellos, una metodología con la que obtenían muy buenos resultados y así se lo hacían saber después de cada examen. De hecho, aunque hoy ya no imparte clases, sus consejos siguen siendo de gran ayuda para los profesionales del grupo.

Fueron pasando los años y en los 90 Antonio Rollán Díaz tuvo la visión de empezar con la impartición de cursos, algo que por aquel entonces no hacía ninguna autoescuela. Así pudo comenzar a comprar más vehículos, a abrir nuevas oficinas tanto en la capital como en la provincia, a ampliar pistas y en definitiva a convertirse en el gran empresario que es hoy. Una década después, Autoescuelas El Pilar es un grupo de prestigio que destaca por la profesionalidad de sus empleados, que velan por las necesidades de cada alumno.