La autoconcertación impulsa al Hospital hacia un verano con los quirófanos a pleno rendimiento La previsión es cerrar el periodo estival con un 15% más de cirugías que hace un año, y hasta un 30% más en comparación con 2023

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Hospital de Salamanca va camino de batir récord de actividad quirúrgica en lo que va de año y, concretamente, en un periodo veraniego que históricamente siempre ha supuesto un paso atrás en los objetivos del Complejo Asistencial.

Según apuntan diversos profesionales de los servicios quirúrgicos y del equipo de Anestesiología, los quirófanos del Hospital están registrando la mayor actividad que se recuerda desde antes, incluso, de la pandemia.

Solo durante los primeros seis meses del año, la actividad quirúrgica ya era un 13% superior a la del mismo periodo de 2024, y hasta un 24% más alta que la de 2023. En cifras totales, los sanitarios hablan de casi 12.000 operaciones programadas -sin tener en cuenta las urgentes- de enero a junio de 2025.

Desde el servicio de Anestesiología se destaca que «está siendo clave la jornada extraordinaria». «Se notan varios factores como que la plantilla está mejor que hace unos años. Hay algunos permisos de reducción de jornada o maternidad, pero el número es bueno. También se ha notado que la gerente es buena en lo que hace. Puede que las diferencias se estén marcando porque se está operando mucho por la tarde dentro de la autoconcertación», explica uno de los anestesiólogos más veteranos.

En efecto, el programa extraordinario de cirugías de tarde ha permitido realizar más de 1.800 intervenciones quirúrgicas programadas durante el primer semestre y «las operaciones en horario extraordinario se han mantenido durante el verano», añaden los profesionales.

El motivo por el que el verano siempre se traduce en un descenso de la actividad asistencial es doble. Por un lado, porque hay un importante porcentaje de la plantilla que está de vacaciones y, lógicamente, no es posible mantener el mismo rendimiento que con el 100% de profesionales disponibles. Por otra parte, son los propios pacientes quienes, en muchas ocasiones, rechazan el llamamiento del Hospital para operarse en verano.

Justo antes de la pandemia, el anterior equipo directivo del Hospital cifraba «entre un 30% y un 50%» el número de pacientes que solicitaba aplazar su cirugía porque les coincidía con vacaciones, bodas u otros compromisos veraniegos. «Los pacientes tienen derecho a dos aplazamientos de dos meses» -explicaban- pero «quienes rechazan operarse en verano suelen ser casos de prioridades no preferentes porque los graves quieren ser intervenidos lo antes posible».

La planificación que están siguiendo los principales servicios quirúrgicos de Salamanca -Cirugía General y Aparato Digestivo, Traumatología y Oftalmología- durante el presente verano prevé servirá para operar un 15% más de pacientes operados que los del pasado verano que, a su vez, ya supuso una mejora del 21% respecto a 2023. Es decir, el Hospital cerraría el verano con unos números un 30% mejores que los de hace dos años.

Esta planificación no va nada desencaminada porque los jefes de servicio ya poseen datos del mes de julio y se ajustan perfectamente a lo diseñado: se han realizado más de 1.600 cirugías programadas, lo que representa un incremento del 16% respecto a julio de 2024 -el primer verano bajo la gestión de Carmen Rodríguez- y casi un 61% más que en el mismo periodo de 2023.