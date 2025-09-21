Autobús urbano gratuito este lunes con motivo del Día Sin Coche La actividad se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad

Una mujer junto a un cartel en el Día Sin Coche de 2023.

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Durante toda la jornada de este lunes los salmantinos podrán viajar gratis en el autobús urbano con motivo del Día Sin Coches que se celebra en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

De esta manera, el Ayuntamiento cierra un programa entero de actividades en el que los salmantinos pudieron disfrutar de propuestas para todas las edades. Una iniciativa con la que se busca concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente.

Una cita que ya se ha convertido en fija en la ciudad y que invita a las personas a repensar su relación con el medioambiente y el impacto que tienen las pequeñas acciones en el cuidado del planeta.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', este evento global tiene la finalidad de sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas que tiene el uso excesivo del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte alternativos, como los autobuses, bicicletas y patinetes.

Las citas para este domingo

Durante la jornada de este domingo, también son muchas las actividades enmarcadas dentro de la Semana Europea de la Movilidad en las que pueden participar los salmantinos.

En concreto, pequeños y mayores podrán visitar durante todo el día de manera gratuita el Museo de Historia de Automoción de Salamanca.

En la tarde llegará el momento de pedalear hasta cansarse. Y es que, con motivo del Día de la Bici, el Club Ciclista Promesal ha organizado un recorrido por las calles de la ciudad que partirá de la Plaza Mayor y concluirá en el parque Elio Antonio de Nebrija. La cita será a las cinco de la tarde y, tras finalizar la ruta, los asistentes tendrán la oportunidad de pasar una jornada diferente con actividades y sorteos a cargo del club ciclista.

Y para este lunes

Como complemento al Día Sin Coche, los salmantinos podrán disfrutar también de diversas propuestas culturales para toda la familia y cuya finalidad es enseñar a los más pequeños la importancia de disminuir la huella de carbono.

De esta manera, durante la mañana, varios actores de la compañía de teatro Kamaru recorrerán diversas zonas de paradas de autobuses de la zona centro realizando animaciones teatralizadas para fomentar el uso de este vehículo.

La jornada se completará por la tarde con la actividad 'Karts ecológicos' para niños y adultos, con animadores, de 17:00 a 20:00 horas en la Plaza de la Concordia.

Con estas actividades, el Ayuntamiento pone fin a una serie de propuestas que han llenado la ciudad de energía y ganas de cuidar el planeta desde el pasado 16.