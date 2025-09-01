Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos La gratuidad del transporte metropolitano arranca para conectar 17 municipios del alfoz de la capital

Viajeros de una de las líneas de transporte metropolitano bajan en la parada de Gran Vía.

Belén Hernández Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:48

Los 51.952 salmantinos que han solicitado la tarjeta Buscyl podrán utilizar desde este lunes gratis las líneas del servicio de autobús metropolitano que unen a los 17 municipios del alfoz de Salamanca con la capital.

Arranca así el calendario de implantación del sistema de transporte gratuito para las rutas autonómicas puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, dando el pistoletazo de salida a la bonificación del 100 % del coste del billete en las 20 líneas metropolitanas que conectan con la ciudad.

La expectativa es que Salamanca sea una de las áreas con más demanda, después de que solo León haya superado el número de solicitudes de tarjeta en Castilla y León.

La siguiente fecha a tener en cuenta será el 15 de septiembre. En ese momento los titulares de la tarjeta podrán utilizar sin pagar un euro otras 27 rutas regulares y 22 bajo demanda que conectan la capital con las comarcas salmantinas y algunas de estas localidades con sus cabeceras de comarca.

La implantación culminará el 30 de septiembre, cuando se active la gratuidad de las 86 rutas regulares y las 37 a la demanda restantes, incluyendo también las de la zona de Alba de Tormes que será la última en incorporarse.

Cuando comience octubre serán 354 las rutas gratuitas en la provincia de Salamanca que suman 4,3 millones de viajeros, según fuentes de la Administración autonómica.

En cuanto al transporte metropolitano, que inició su andadura en el año 2006, hay que reseñar que ya ha superado los 45 millones de viajes en la Comunidad. En el caso de Salamanca presta servicio a más de 200.000 habitantes de 111 núcleos de población y de 17 municipios: Aldealengua, Aldeatejada, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Castellanos de Moriscos, Castellanos de Villiquera, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Moriscos, Pelabravo, Salamanca, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Villares de la Reina.

Cabe recordar que la tarjeta Buscyl tiene formato digital con código QR compatible con la tecnología de los equipamientos de los autobuses de las líneas.

Aunque inicialmente se pensó en enviarla también en formato físico, la Junta apostó por el modo digital tras recibir más de 190.000 solicitudes en toda la Comunidad, casi 52.000 de Salamanca.

Además de en el área metropolitana salmantina, los titulares de las tarjetas Buscyl también podrán disfrutar desde este lunes del transporte gratuito en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Segovia y Valladolid.

Este 1 de septiembre también arranca el despliegue de otras 200 rutas interurbanas (unas 50 por provincia) en concesiones de transporte de Ávila, Plasencia, Soria y Zamora, territorios que no cuenta con servicios metropolitanos.

A día de hoy, todas las solicitudes que sean verificadas deben de haber recibido en el correo electrónico facilitado en el trámite la tarjeta digital que permite acceder sin pagar el billete a los autobuses de titularidad autonómica validando un código QR en el terminal de autobús.

Los usuarios que no incluyeron en la solicitud una dirección de correo electrónico como contacto, recibirán la tarjeta digital a través del correo postal.

Para beneficiarse de la gratuidad de las rutas dependientes de la Administración autonómica el único requisito exigible es estar empadronado en Castilla y León o ser miembro de familia numerosa. El plazo de solicitud comenzó el pasado 1 de julio.