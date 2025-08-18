Aumentan las ventas del test Covid-19 durante el verano en las farmacias de Salamanca Afirman que muchos salmantinos se hacen la prueba por prevención al notar síntomas

Aunque parece que la Covid-19 quedó atrás y que ahora apenas se oyen afectados por este virus, parece que este verano está habiendo un repunte de aquel virus del que se empezaron a oír noticias hace cinco años en la ciudad china de Wuhan.

Este virus no se queda en el invierno, sino que los contagios se intensifican cuando hay más interacciones sociales, como suele pasar durante el periodo estival. Este año durante este mes de agosto se ha registrado un repunte de contagios de Covid-19, un dato que han corroborado desde varias farmacias salmantinas, que han afirmado que han notado un repunte de las ventas de los test de autodiagnostico en las últimas semanas.

«Desde la farmacia ya no realizamos pruebas, por ello la gente viene a comprarse el autotest para hacerlo en su casa», narra un farmacéutico salmantino, corroborando que han notado un aumento de las personas que llegan demandándolos. Por su parte, a nivel hospitalario sí se realizan pruebas PCR, pero solo en aquellos casos con clínica compatible o si tuvieran insuficiencias respiratorias.

«Ha sido especialmente durante las últimas dos semanas cuando hemos notado más este repunte, es decir, desde que comenzó el mes de agosto», insiste el farmacéutico, afirmando que «ha habido un aumento de un 25 % de la compra de test de autodiagnóstico de Covid-19» en el mes de agosto.

Desde otra farmacia de la capital salmantina afirman que desde el pasado mes de abril no se habían registrado ventas de los test de Covid-19, algo que ha cambiado este mes de agosto, ya que ya han asistido varias personas a comprarlos. «Ha sido algún caso aislado pero es notable que llevábamos varios meses sin ninguna compra», resaltan desde esta farmacia.

«La gente que viene a comprarlas ya viene con mascarilla a la farmacia, que ya se notan síntomas leves. Normalmente la gente se lo hace por precaución, sobre todo estos días que hay reuniones familiares, para no contagiarlo a personas de riesgo», comentan desde otra farmacia salmantina.

Como afirman varios farmacéuticos de la ciudad, el perfil de las personas que van a comprar los test son sobre todo salmantinos, aunque también acuden a adquirirlos los turistas que están pasando sus días de verano en Salamanca. Además, los síntomas de esta nueva variante son similares a los de las anteriores versiones: fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta, o fatiga.