Atrévete a ser el influencer de tu hijo, pon freno al acoso escolar

Fundaneed reclama una ley integral contra el Acoso Escolar más allá de la protección digital. «España necesita una Ley Integral contra el Acoso Escolar, no solo una ley sobre seguridad digital. Proteger a los menores en internet es fundamental, pero también lo es garantizar su bienestar emocional y físico en las aulas», señala Pilar Samaniego de Tiedra, presidenta de Fundaneed y abogada.

RRSS y la IA, un reto social urgente

La dimensión digital del acoso escolar está acelerando y agravando el problema, siendo un desafío para la salud emocional infantil y juvenil en España. Pese al aumento de la conciencia social, las cifras demuestran que el bullying sigue creciendo en las aulas y en los entornos digitales, afectando gravemente al desarrollo psicológico y a la convivencia escolar.

Según los últimos datos del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y de la Fiscalía de Menores, más de 247.000 estudiantes españoles reconocen haber sufrido acoso durante el curso 2024-2025. De ellos, un 27% ha experimentado también ciberacoso, principalmente a través de redes sociales y plataformas de mensajería. El 70% de los casos se concentran entre los 10 y los 15 años, y un 40% de las víctimas confiesa no haberlo contado a ningún adulto por miedo o vergüenza.

«El acoso no se erradica con sanciones, sino educando en empatía y autoestima, con respeto desde edades tempranas», afirma Pilar Samaniego, abogada y presidenta de Fundaneed.

Legislaciones autonómicas y el vacio de una ley estatal

A día de hoy, España carece de una ley estatal específica contra el acoso escolar. Cada comunidad autónoma regula su actuación mediante protocolos o decretos propios, lo que genera desigualdad. «No puede ser que un niño víctima de acoso tenga más o menos protección según el código postal en el que viva», concluye el Dr. Manuel Rodríguez, psicólogo clínico de Fundaneed.

El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria, refuerza la persecución del ciberacoso, amplía la protección penal de los menores y obliga a las plataformas tecnológicas a incorporar sistemas de control parental eficaces. Esta ley no aborda el acoso escolar en toda su dimensión. Su alcance se limita al ámbito digital, dejando sin resolver aspectos esenciales de carácter educativo, procesal y asistencial vinculados al entorno escolar.

El referente europeo

Otros países europeos ya han avanzado con normativas contundentes y programas de éxito, Francia, Italia, Finlandia, Irlanda y Portugal. España debe avanzar hacia un modelo mixto que combine legislación protectora, recursos psicológicos accesibles y formación emocional desde la infancia.

Dar voz a las familias

Las familias de víctimas reclaman una legislación que: Reconozca jurídicamente el acoso escolar como una forma específica de violencia; Establezca plazos máximos de respuesta y resolución administrativa ante cada denuncia; Garantice acompañamiento psicológico inmediato y gratuito para los menores afectados; Unifique protocolos y estándares mínimos de actuación en todo el territorio nacional y determine la responsabilidad directa de los centros educativos cuando no actúen diligentemente.

Invisibilidad estadística

Muchos casos de acoso escolar se archivan como «conflictos de convivencia», pese a tratarse de violencia reiterada. Esta práctica distorsiona las cifras oficiales y retrasa las intervenciones adecuadas, impidiendo la detección temprana y la actuación coordinada de los servicios sociales y sanitarios. «Cada expediente archivado es una historia silenciada. Necesitamos visibilidad, trazabilidad y compromiso político para que ningún niño vuelva a sentirse solo frente al acoso», añade la psicóloga Sonia Martín de Fundaneed.

Fundaneed propone un modelo integral

Desde su Proyecto Juvenal, con los programas 'Educamental' y 'Familiarmente', la Fundación impulsa talleres psicoeducativos en AMPAs y centros escolares para formar a familias y docentes en la prevención, detección y gestión emocional del acoso. El objetivo es convertir la educación emocional en un pilar de convivencia.

La familia, primera línea de defensa

«En vez de cómo te ha ido el día, pregúntale cómo se ha sentido. Hay que escuchar de verdad, validar sus emociones y enseñarles a pedir ayuda sin miedo», subraya la neuro-psicóloga María Heredero de Fundaneed, «queremos que los padres vuelvan a ser el espejo emocional de sus hijos e hijas, su guía y su principal fuente de autoestima».

Un compromiso que nos involucra a todos. Educar emocionalmente es prevenir el acoso.