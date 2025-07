«Estuve atrapada y ellos son mi motivo para seguir viviendo»

Ángel Amor Salamanca Miércoles, 23 de julio 2025, 10:57 Comenta Compartir

Clooney y Maverick, además de ser dos perros de campeonato, son los compañeros que ayudaron a Gracia a salir de una profunda depresión. Esta salmantina, ex matrona del Hospital Universitario, ha encontrado en ellos —y en su gato Gatuso— una razón diaria para levantarse, salir al parque y volver a sonreír.

«Lo digo sin rodeos: si no hubiera sido por Clooney, no sé si estaría aquí». Después de más de 42 años como matrona, una situación laboral complicada le arrastró a una profunda depresión. Estuvo meses de baja, sin fuerzas ni ánimo. «Adelgacé muchísimo. No tenía ganas de salir ni de hacer nada. Me sentía atrapada, era un agujero del que no podía salir», recuerda.

Y entonces apareció Clooney. Un teckel estándar de pelo largo que llegó a su vida como un regalo de la criadora Elena Martirosian. «Fue un punto de inflexión. Me obligaba a salir a la calle, a relacionarme en el parque con otras personas, a tener una rutina. Poco a poco me ayudó a salir del pozo. Fue mi motivo para seguir viviendo».

Tiempo después llegó Maverick, otro teckel, esta vez miniatura y de pelo duro. Igual que Clooney, también con ascendencia de campeones y también un regalo, esta vez del criadero Teckel De Safo Safón, en León. «Maverick es un trasto, como el rabo de una lagartija, pero tiene un corazón enorme. Con él todo es más dinámico y divertido».

Ahora, Gracia no concibe su vida sin ellos. Se han convertido en su familia, su compañía constante y, además, en protagonistas de numerosas exposiciones caninas por toda España y Portugal. Clooney ha sido campeón de España, Gibraltar y Portugal, es campeón ibérico e incluso internacional. Por su parte, Maverick, pese a su juventud, ya ha empezado a hacerse un nombre. «La semana pasada, en Mérida y Pomar ganaron los dos». Es ella misma quien los entrena para las exposiciones. «Les pongo la correa del ring y practicamos unos veinte minutos. Tienen que asociarla con el trabajo. Y cuando hace mucho calor, les unto crema en las almohadillas. Soy muy exagerada pero es que los adoro».

Desde su propia experiencia, para esta salamantina, los animales son una terapia real: «No entiendo cómo todavía en muchos hospitales no hay unidades de terapia asistida con animales. Está demostrado que ayudan, sobre todo en cuidados paliativos. Pero si en el parque mucha gente se aparta cuando ve a los perros, ¿cómo van a permitirlo dentro del hospital?».

Su relación con los animales viene de lejos. Antes de Clooney y Maverick tuvo a India, una perrita mestiza que rescató de un contenedor. Fue su sombra durante años y también su enfermera cuando, a causa de una mononeuritis múltiple, perdió la movilidad de las piernas. «Me dijeron que quizá no volvería a andar. India se tumbaba a los pies de mi cama y no se movía y me dio la fuerza que necesitaba en la rehabilitación«.

Además, en casa de Gracia, también vive Gatuso, un gato tuerto que Clooney encontró un día y decidió llevar a casa. «Está traumatizado porque lo abandonaron de bebé, pero se lleva genial con los perros. Lava a Maverick de arriba abajo y lo trata como si fuera su cachorro».

Gracia asegura que, si tuviera más espacio, tendría 20 perros. «Los animales te lo dan todo. Saben cuándo estás mal, cuándo necesitas cariño. No te piden nada. Solo que estés con ellos. Y eso es amor puro». «Son mi motivo para seguir viviendo. Y mientras ellos estén aquí, seguiré adelante».

Temas

Animales

Exposiciones

Perros