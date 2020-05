Así ve el confinamiento el servicio de limpieza: "No ver a nadie en la calle te hace pensar mucho"

Rosa reconoce que lo que más le ha chocado estos días ha sido ver la ciudad completamente vacía. "No ves a nadie y eso al final te hace pensar mucho. A mi personalmente me ha hecho cambiar la mente" y asegura que también hay tiempo para sacar lecciones profesionales. "Mis compañeros han dado una lección de madurez y profesionalidad. Al final formamos todos parte de una gran familia y esta situación nos ha unido y nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros mismos".

"Lo que hacemos cada día es un trabajo común de todos los compañeros. Aquí no es uno solo", insiste esta trabajadora del servicio municipal de limpieza, que tiene claro que ver el virus tan de cerca te cambia a la fuerza tu manera de pensar. "Estar en la calle te hace estar muy expuesta porque piensas que nos podía haber tocado a cualquiera".

El subinspector Germán Pérez asegura que estos días están siendo especialmente difíciles por la situación de Salamanca, aunque tiene claro que su labor y la de todos sus compañeros es más necesaria que nunca. "Cada día regreso a casa con un nudo en el estómago por la situación de la ciudad, por el miedo a contagiarme y, por ende, contagiar a mi familia pero me digo a mi mismo: soy policía, los ciudadanos nos necesitan mas que nunca".

Asegura que "no vale esconderse" aunque el trabajo esté resultando difícil, especialmente en las primeras semanas de confinamiento cuando estaban solos en las calles. "Es una situación difícil de describir. Era como si estuvieras en una ciudad distinta y no en la Salamanca que amas. En vez de una ciudad bulliciosa, llena de vida a todas horas, circulabas por una ciudad muerta, sin nadie por la calle, con un silencio sobrecogedor y como único testigo de una civilización ausente los semáforos funcionando y cambiando de color sin nadie a quien dirigir sus indicaciones". Unos momentos, recuerda, que hacían que "el alma se me cayera a los pies".

Además de sentirse orgullo por el trabajo que están realizando sus compañeros en el Cuerpo de la Policía Local , el subinspector valora especialmente el "ejemplo" que están dando la mayoría de los salmantinos con su comportamiento. "A pesar del gran sacrificio que suponen las medidas de confinamiento, los ciudadanos están dando una lección de ejemplaridad y solidaridad que resulta realmente reconfortante a los que tenemos que arriesgar nuestra salud por nuestros vecinos".

Cuenta que lo más duro de estas semanas son las llamadas que reciben de gente con problemas graves. "Diariamente te topas con personas con problemas muy serios que te piden ayuda y muchas veces no es posible. Por poner un ejemplo, te llaman personas que viven en otras ciudades o países que pierden a un ser querido y que les es imposible trasladarse a Salamanca y necesitan que les ofrezcas una solución. Igualmente es muy complicado gestionar la situación de personas sin hogar que rechazan trasladarse a los albergues".

También la Policía Local ha tenido que modificar su rutina diaria y, como explica, "se ha establecido un sistema de trabajo reforzado con un retén por turno, lo que permite hacer frente a cualquier tipo de contingencia y evita la sobreexposición de la plantilla", además de potenciarse las patrullas unipersonales.

"Estamos aprendiendo a valorar más todas aquellas pequeñas cosas que hacíamos antes y ahora no podemos como salir con los amigos, dar un paseo por el parque, cenar en un restaurante, hacer una escapada... Igualmente estamos aprendiendo a convivir mejor, a respetar más a los demás, a valorar más la familia.... ¡Incluso muchos vecinos han pasado de ser perfectos desconocidos de hola y adiós en el ascensor a cómplices cada día a las 8 de la tarde en los balcones!", asegura.