Así son los dos candidatos a rector de la Universidad de Salamanca

Con 26 años se convirtió en ayudante de escuela universitaria Ricardo Rivero. Dos años después ya era profesor titular interino y un año más tarde,

con 29 años, era profesor titular. Fue en el año 2012, con 43 años, cuando obtuvo la plaza de catedrático de Derecho Administrativo.

En el caso de Mariano Esteban, a los 32 años consiguió la titularidad como profesor de Historia Contemporánea. Antes fue becario durante 5 años, profesor ayudante otros 3 años, y titular interino otro año. Ejerció como profesor titular durante 14 años, hasta 2005 cuando, con 46 años, se convirtió en catedrático de universidad.

Entre los méritos para alcanzar la cátedra, Esteban sumó estancias en tres centros extranjeros, uno en Estados Unidos y el resto en Francia: dos semanas en la City University of New York, un mes en la École Normale Supérieure y un mes en la Université de Limoges. Después también ha disfrutado de un mes en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (2008) y dos semanas en la Université d’Angers (2018). Rivero, por su parte, ha tenido estancias en centros de investigación de Alemania y Argentina. En concreto, en 1994 pasó dos meses en la Universität Benr, en 1997 otros dos en el German Research Institute for Public Administration Speyer y en 2001 en la Universidad de Córdoba (Argentina).

Todo profesor universitario que se precie tiene que defenderse en las lenguas extranjeras. Ricardo Rivero presume de hablar con un nivel avanzado alemán, inglés y francés, aunque en el idioma del país galo reconoce que le cuesta la expresión escrita. Por su parte, Mariano Esteban habla y lee bien en francés, también se maneja en inglés aunque con menor nivel.

A nivel personal los dos candidatos tienen en común que han sido padres solo una vez, su mejor recuerdo, aseguran los dos. 26 años tiene la hija de Esteban y 16 la de Rivero, hay diez años de diferencia entre ellas al igual que entre sus padres.