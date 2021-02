Así se vivió el 23-F en Salamanca

LA GACETA del 25 de febrero recogió ya el fin del golpe de estado y destacó la actuación del monarca en un editorial titulado “Orden constitucional”. Pero no todo había sido normalidad. De hecho, el Gobierno Civil publicó ese día una nota en la que reconocía que se había producido una manifestación de estudiantes no autorizada y que había sido dispersada por la Policía . Fue una noche de carreras entre agentes y manifestantes por lo que el gobernador civil pidió “sentido de la responsabilidad a todos los salmantinos”.

El pueblo estaba conmocionado. Y, aunque la noche transcurrió con normalidad en Salamanca después de que el Rey apareciera en televisión aplacando la rebelión, se dice que algunos salmantinos se la pasaron en la carretera de Portugal o incluso atravesaron la frontera . Por lo que pudiera pasar. El golpe no era una broma. Un año después, el semanario “Actual” publicó un listado de nombres de más de 3.000 personas que iban a morir fusiladas de haber triunfado el levantamiento armado. Entre ellas, se encontraba el alcalde de Salamanca, Jesús Málaga ; el veterano socialista Juan José Melero; Lucía García Hernández , número 1 de la lista del PCE al Congreso en las elecciones generales de 1977; el catedrático Inocencio García Velasco ; el socialista bejarano Miguel Miñana Alonso ; el comunista Gonzalo Rivera Cebrián ; y el catedrático de Biología Gabriel Galán .

Dicen que fue la “ noche de los transistores ”. Y no falta razón. El propio Alfonso Hortal , prestigioso periodista de LA GACETA , aseguraba en el periódico del 24 de febrero de 1981 que el personal había pasado la tarde anterior “con los transistores pegados al oído, como en los buenos tiempos de la Unión”. No era para menos. El teniente coronel Tejero había asaltado el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno.

“Faltó un pelo para que nos ametrallaran”, relató uno de los diputados salmantinos presentes el 23-F en el Congreso

Lo más curioso del periódico de ese día fueron las reacciones de los diputados salmantinos que se encontraban en el hemiciclo cuando Tejero hizo acto de presencia al grito de “¡Todo el mundo al suelo!”. Las declaraciones de Alberto Estella fueron las más tremendas: “Faltó un pelo para que nos ametrallaran”. El diputado llegó incluso a escribir una nota de despedida a su familia. Salvador Sánchez Terán, por su parte, sintió “estupor y sorpresa, más que miedo”, mientras que Jesús Esperabé de Arteaga aseguró que “estaba hecho un tío, pero no podía seguir en el Congreso por mis achaques, y por eso pedí que me sacaran”. El socialista José Manuel Bueno, por su parte, encontró unos “acontecimientos con desarrollo esperpéntico” y pensó que Tejero no tenía nada que hacer nada más verlo.

Al día siguiente, los partidos políticos y centrales sindicales convocaron una manifestación para el día 27, en la que emplazaron a toda la ciudadanía bajo el lema “Por la libertad, la democracia y la Constitución”.