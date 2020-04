Así se trabaja en el sector de la alimentación: “Cuando llevas pedidos te reciben como a un hijo”

Asegura que han tenido que adaptarse a la nueva realidad que ha dejado el coronavirus y lo primero de todo fue reducir las compras "presenciales" en la tienda. “Las ventas en la carnicería están ahora en un 10% porque casi todo se realiza a través de pedidos que nos llegan por whatsapp o la página de Facebook . También hemos tenido que adaptar los métodos de pago con datáfonos con GPRS porque hay mucha gente que no quiere salir ni al banco a sacar dinero”, explica.

A Julio Sánchez el coronavirus le ha hecho descubrir que todavía queda gente buena en el mundo. Propietario de una carnicería en el barrio de San José , el virus ha hecho que su facturación haya bajado estos días por el cierre de la hostelería “que suponía hasta el 50% de lo que ingresamos”. Lo que no esperaba este joven carnicero es que entre todos los problemas y preocupaciones su empleada le iba a sorprender con una lección de vida. “ Se ofreció desinteresadamente a trabajar y no cobrar... Es mi heroína ”, afirma emocionado cuando habla de Dolores Pedraza.

Sin perder nunca su sentido del humor, explica que esta crisis sanitaria también les está dejando momentos positivos “como cuando vamos a las casas de las personas que no tienen medios para venir ellos”. Son en esos ratos cuando ha podido comprobar el agradecimiento de sus clientes. “Las personas mayores son especialmente cariñosas porque algunas se encuentran solas en sus casas y te reciben como si fueses un hijo contándote lo solos que están. Eso hace que a veces llevar un pedido te lleve mucho rato porque quieren hablar y hablar y no te queda otra que comprender que no ven a nadie, así que les escucho y les doy ánimos”.

En estos días de confinamiento, cuenta que han vivido “miles de anécdotas”. “Te encuentras con gente que no sale de casa por miedo y llegas y te quieren hasta besar y tienes que recordarles que no pueden”, asegura entre risas. Las muestras de cariño de sus vecinos también son constantes, hasta el punto de llevarles a la carnicería pantallas de protección hechas en casa para que estén más seguros. Gestos que le emocionan y llenan de agradecimiento.

Por desgracia, reconoce también este carnicero, entre esos momentos bonitos también llegan malas noticias “como cuando te enteras que clientes de toda la vida han contraído el virus y que incluso algunos han fallecido”, lamenta.

Y entre lecciones de la vida y momentos buenos y menos buenos, van pasando los días... y también los clientes. “Los hay de todo tipo, desde el que está muerto de miedo y compra compulsivamente carne para aguantar un mes hasta el que viene todos los días a por 200 gramos de carne picada solo por salir de casa”, reconoce.