Así está afectando el efecto tapón de Shanghái a las empresas salmantinas

La empresa albercana Embutidos Fermín, una de las salmantinas que comercializa con China, es una de las afectadas por el bloqueo del puerto de Shanghái debido a que tiene en esta ciudad a su principal cliente en el país asiático. “Sufrimos retrasos en un pedido que debíamos haber enviado ya, pero también de pagos que debíamos haber ingresado”, cuenta Santiago Martín, responsable de la empresa.

“Deben estar prácticamente todos los empleados de los bancos teletrabajando. Al parecer desde casa pueden realizar transferencias y otras tareas, pero siempre de carácter domestico. En cambio no tienen fácil hacer transferencias internacionales, por eso no nos llegan los pagos de los clientes, que ya debían haberse producido”, cuenta.

Martín aclara, no obstante, que la situación no es alarmante, dado que su principal mercado es Estados Unidos. La ampliación de la cuarentena en Shanghái también ha impedido viajar al comercial de la empresa que pensaba permanecer en el país dos meses, a pesar de tener ya todo listo, incluso el visado. “Por ahora está todo paralizado y mínimo hasta julio ya no se podrá marchar”, añade Martín, quien envía a China principalmente jamón, embutidos y loncheados.