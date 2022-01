Así es Sergio Martín, el nuevo míster Salamanca que quiere ser policía nacional

El nuevo Míster Salamanca se llama Sergio Martín. De 21 años de edad, con un grado superior en prótesis dental y residente en Carbajosa de la Sagrada, ha conseguido representar a la ciudad charra ‘gracias’ a un vecino.

“Pues la verdad es que un día llegó un vecino de aquí del pueblo y me animó a que me presentase al certamen, me dijo que me podría ir bien, así que le hice caso y busqué un número de contacto para inscribirme”, relata Sergio Martín.

Por la pandemia el proceso de selección tuvo que ser de manera online, y él fue elegido entre una decena de candidatos que estaban apuntados para Míster Internacional Spain. Aún no se sabe donde vivirán la experiencia estos modelos, pero ya conocen que tendrán que concentrarse durante una semana, en la que realizarán diferentes pruebas tanto físicas como intelectuales para determinar quién será el ganador de esta edición de este prestigioso certamen.

“Esta va a ser mi primera experiencia en el mundo del modelaje y ya solo ir una semana y conocer a gente de toda España me motiva. A mí me encanta vivir nuevos retos”, relata el candidato salmantino.

Con respecto a su futuro como modelo lo tiene claro: “En un futuro lo primero que tengo en mente es intentar conseguir el puesto de Policía Nacional, que es para lo que estoy estudiando ahora mismo y se que es lo que me puede dar de comer. Lo del modelaje ya se verá más adelante”.

En esta experiencia, lo único que quiere Sergio Martín es “competir de una manera amistosa, hacer buenos amigos y salir del certamen con un buen recuerdo de la experiencia, que es lo primordial”.