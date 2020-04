A pesar de todos los problemas a los que tanto sus hijos como él se enfrentan a diario, este transportista salmantino reconoce trabajar tranquilo. " No tengo miedo al contagio porque estamos tomando todas las medidas de protección que podemos, como trabajar con mascarillas", explica mientras, igual que otros compañeros de profesión, sigue estando al pie del cañón para abastecer a los mataderos y que no falte carne.

En la carretera y casi sin bajarse del camión. Así esta viviendo Antonio Bustos esta crisis sanitaria que en apenas unas semanas ha cambiado por completo la vida de todos. "Unos están confinados en casa y otros en un camión", asegura este transportista de mercancías al que también le ha tocado sufrir los estragos de la pandemia en su día a día. "Las primeras semanas fue todo muy complicado porque no había nada abierto y teníamos problemas para asearnos, comer... pero afortunadamente nos han ido habilitando algunos puntos en gasolineras a los que podemos ir y en los que incluso podemos comprar comida".

Cuenta que desde que comenzó la pandemia ha extremado las medidas de higiene y protección, sobre todo a la hora de cargar y descargar. "No suelo estar en contacto con nadie porque estamos en la zona de los muelles y habitualmente no te dejan entrar a los almacenes, pero se hace raro no poder saludar a nadie ni darle la mano", afirma.

Antonio reconoce que, a pesar de todos los problemas, nunca se queja porque "al final le das más importancia a la situación general, a todo lo que está pasando en el mundo, que a la personal. Hay mucha gente que está muriendo".

En estos tiempos tan complejos, también asegura que una de las sensaciones más extrañas es la de conducir solo por la carretera, algo que es habitual al atardecer y anochecer. "Parece como si estuvieras dentro de una película. No ver a nadie es... apocalíptico".

Acostumbrado a estar muchos días lejos de la familia, "a la que siempre echo de menos", Antonio afirma que ahora su mayor miedo es precisamente volver a casa. "Sientes una gran preocupación porque al final no sabes si estás contagiado y si les puedes contagiar a ellos", apunta. Aún así este profesional del volante tiene claro que no es ningún héroe por seguir al pie del cañón y que su esfuerzo en el día a día "no es nada comparado con el que están haciendo otras personas durante esta crisis y, sobre todo, con el sufrimiento por el que está pasando mucha otra gente. Por eso nunca me quejo", insiste.