El asfaltado concluye en Torres Villarroel pero aún complicará el tráfico este miércoles en María Auxiliadora

Los trabajos de asfaltado en el paseo Doctor Torres Villarroel han complicado este martes la circulación en los barrios de Garrido, Salesas y Labradores, en los que la coincidencia de estas obras con el refuerzo del firme también en la calle María Auxiliadora, han provocado retenciones y atascos, principalmente a las horas punta. Las labores en la calzada de Torres Villarroel, que han generado cortes de circulación en el tramo entre las glorietas de Santiago Martín «El Viti» y de la UDS, se han dado por concluidas, según confirman fuentes municipales.

Pero las incidencias derivadas de la campaña de refuerzo del firme continuarán dificultando este miércoles la circulación, especialmente en el entorno de la plaza de España, por los trabajos de asfaltado de María Auxiliadora. El Consistorio anuncia cortes y desvíos en esta vía, en el tramo comprendido entre las avenidas de Mirat y Portugal. Como consecuencia de ello, se verán afectadas las líneas 3 y 6 del autobús urbano, que se desviarán a través de la avenida de Portugal y el paseo de la Estación para retornar a su recorrido habitual hacia la plaza de España o hacia Federico Anaya en función del sentido de circulación.

La intención de la Concejalía de Fomento es que, con el fin del asfaltado de María Auxiliadora, se pueda llegar a las Ferias y Fiestas y al inicio del curso escolar con las obras de refuerzo del firme terminadas en las grandes avenidas y en las calles más céntricas. En esa línea se ha actuado ya en el puente Felipe VI y en Arroyo de Santo Domingo. Hay que recordar que la habitual campaña de asfaltado municipal que cada verano acomete el Consistorio se ha retrasado este año a la última semana de agosto. De momento, está pendiente la intervención en una treintena de calles más de quince barrios de la ciudad.

Críticas del PSOE

El Grupo Socialista ha arremetido contra el equipo de Gobierno municipal por retrasar hasta septiembre y octubre los trabajos de asfaltado que en años anteriores se ejecutaban aprovechando el descenso del tráfico durante la Semana Santa y en los meses de julio y agosto. «Tenemos la ciudad colapsada por una planificación que podía haberse evitado, es incomprensible que el Ayuntamiento decida asfaltar justo ahora, cuando se multiplica el tráfico en Salamanca», ha señalado el concejal socialista, Álvaro Antolín. «Da la sensación de que han enlazado vacaciones y Feria y se han olvidado de gestionar y atender a los vecinos», aseguró. En la Comisión Municipal de Urbanismo celebrada en la mañana del martes, el equipo de Gobierno ha reconocido, según los socialistas, «el error en la tardanza de la planificación de las obras». «Los salmantinos necesitan soluciones, no más problemas. El Ayuntamiento tenía meses para realizar estas obras con el menor impacto posible, pero ha preferido hacerlo ahora, en el peor momento del calendario», ha añadido Antolín.