El asfaltado de calles llega a Delicias, El Rollo y Pizarrales La renovación de tuberías de Pozo Amarillo se retrasa para después de Navidad. La reposición de calzadas comenzará entre hoy y mañana en el barrio de San José

Belén Hernández Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La campaña de asfaltado municipal llegó ayer al barrio de El Rollo, donde las máquinas comenzaron con la renovación del firme en la calle Ecuador. Según fuentes municipales, las actuaciones también se están desarrollando en la calle La Luz, en el barrio de Pizarrales, así como en la calle Colombia, en El Rollo.

Entre hoy y mañana, las actuaciones se trasladarán al barrio de San José, según las previsiones. En concreto, está prevista la renovación del firme en la avenida de Hilario Goyenechea, la glorieta de Leonardo Da Vinci, Vía Helmántica y calle Maestro Serrano.

El avance de los trabajos, señalan fuentes municipales, estará muy condicionado por la climatología, especialmente en caso de lluvias.

Por otro lado, la renovación de redes que estaba prevista en la céntrica calle Pozo Amarillo se aplaza hasta después de Navidad, una vez finalizada la intervención en el paseo de la Estación, que ya se encuentra en su fase final. Esta decisión busca no perjudicar la actividad comercial ni generar molestias en unas semanas cruciales para el sector, comprendidas entre el Black Friday y el final de la Navidad.

La renovación de tuberías de agua continuará próximamente en Pizarrales, concentrándose en cinco calles para completar la intervención del barrio: San Matías, Santa Rosa de Lima, San Ernesto, Teso de Buenavista y León.

Por último, aunque Chamberí ya se ha beneficiado este año de un importante proyecto de renovación de tuberías —tras los continuos reventones registrados en los últimos años—, aún quedan dos vías pendientes: Gil González Dávila y César Real de la Riva, situadas en la zona norte del barrio. Con esta intervención se renovarán más de un kilómetro de canalizaciones, concretamente 1.016 metros.

Asimismo, se prevén trabajos de acondicionamiento en las zonas intervenidas, incluyendo la reparación de aceras y bordillos deteriorados.