El arte que cuestiona el poder

La exposición del artista de Kepa Garraza, titulada 'New World Order', muestra la gran retrospectiva del artista vasco, que reúne 18 años de creación pictórica

En las paredes de la Hospedería Fonseca cuelgan estos días los espejos incómodos del siglo XXI. Una imagen del David de Miguel Ángel mutilada y violentada abre el paso al medio centenar de lienzos de Kepa Garraza, que despliegan una narrativa que muestra un mundo que, entre atentados, crisis financieras y guerras mediáticas, ha aprendido a mirar la realidad a través del filtro de la ficción.

La exposición, titulada 'New World Order', fue presentada ayer por el director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera, y el propio Kepa Garraza. La sala reúne ocho series con piezas en su mayoría de gran formato realizadas por el artista vasco entre 2007 y 2025.

Sus monumentales pinturas resignifican en el presente los formatos, composiciones e iconografías de la denominada «pintura de historia» a través de un irreverente juego de anacronismos, ucronías y distopías que, tras provocar un primer estado de shock en el espectador, lo invita a cuestionar la estrecha relación entre el arte, el poder o la propaganda y a reflexionar sobre temas relacionados con la representación de la violencia y los conflictos sociales y geopolíticos que se asocian con ella en la era de la post-verdad.

Los cuadros de Garraza reconstruyen escenas como la captura de Bin Laden, la devastación de un museo, una revuelta callejera o la mutilación del David de Miguel Ángel. Aunque ninguna de esas imágenes existió realmente.

«Una de las líneas generales que recorre toda mi producción es repensar la autoridad y el poder. Es algo que he tenido muy claro desde pequeño y si bien nunca lo he manifestado de forma activa, política o militante, mi forma de cuestionar el poder, entendido desde la perspectiva más amplia, ha sido mi práctica artística», reconoció el artista durante su intervención, asegurando que a través de la pintura, cuestiona el poder y la autoridad, los excesos de poder o cómo el poder se influye a la sociedad. «Trabajo en series de obras cerradas, ya que solo comienzo una de estas series cuando tengo muy claro cómo va a ser ejecutada y como se va a desarrollar en el tiempo», aseguró.

«Kepa Garraza es capaz de sacar la pintura de su zona de confort y llevarla a territorios críticos, a territorios en muchos casos desconocidos» , aseguró Javier Panera en la presentación.

La exposición despide al espectador con una pintura de la mítica escultura de Miguel Ángel sustituida por un nuevo David, un ejemplo del «nuevo orden mundial» de Garraza.