Las arcas municipales de Salamanca ingresarían más de un millón de euros al año con la tasa turística En la primera mitad del año, la capital ha perdido 18 pernoctaciones al día respecto a 2024 y las tarifas de sus hoteles se han elevado un 5% en los últimos 12 meses

Carlos Rincón Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 09:51 Comenta Compartir

La implantación de la tasa turística en el municipio de Salamanca supondría más de un millón de ingresos extra para las arcas municipales de la capital. A euro por noche de hotel, con 1.157.282 pernoctaciones contabilizadas en 2024, el Ayuntamiento percibiría una cantidad que no llega ni al 0,6% de su actual presupuesto. Hay que tener en cuenta, eso sí, que esa cifra de pernoctaciones que da el INE para Salamanca como punto turístico incluye también hoteles del entorno que pueden encontrarse en municipios limítrofes y en los que los viajeros no tendrían que pagar este tributo que, por ahora, ni Consistorio ni Junta de Castilla y León se plantean implantar.

No es fácil evaluar el impacto que una tasa de este tipo tendría sobre los potenciales visitantes, pero hay que tener en cuenta que, aunque el sector turístico de la capital continúa siendo robusto, le está costando superar las cifras de viajeros de los dos años previos a la pandemia. De hecho, en el primer semestre de 2024 la ciudad de Salamanca ha experimentado un descenso de las pernoctaciones del 0,6% al pasar de las 540.931, de 2024, a 537.732 entre enero y junio de este año. Son dieciocho viajeros menos que hacen noche cada día. Lo llamativo es que los visitantes no solo no se han reducido, sino que han aumentado un 3,55% —de 311.990 a 323.074— en el primer semestre del año, conforme a la Encuesta de Ocupación Hotelera. La conclusión de estos datos es que los turistas han reducido su tiempo de estancia en los hoteles de la capital.

Son muchos los motivos que pueden haber influido en que los viajeros pasen menos noches en la ciudad. Puede influir en ello el aumento de los precios de los últimos años. Según el INE, la tarifa media diaria que aplican los hoteles de la capital es hoy un 5% más alta que hace doce meses. En junio se situó en 71,04 euros, 3,43 más que en el mismo mes de 2024. En los últimos tres años, los precios se han encarecido un 13%, unos ocho euros aproximadamente.