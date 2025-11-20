ANPE transforma la educación desde las aulas y el territorio

EÑE Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:51 Compartir

ANPE Salamanca continúa consolidándose como un sindicato que no solo defiende las condiciones laborales del profesorado, sino que impulsa mejoras reales para toda la comunidad educativa. El reciente acuerdo firmado entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales —entre ellas ANPE— marca un antes y un después. Según su presidente provincial, Guillermo Bueno, «venimos a subsanar algunas de las grandes injusticias que existían en Castilla y León».

Entre estas mejoras destaca el incremento salarial para los docentes con mayor antigüedad. «Ahora, el cuarto y quinto sexenio supondrán 2.100 euros brutos más al año», explica Bueno. Otro avance fundamental es la compatibilidad entre el complemento de dirección y el de zona rural para los equipos directivos de los CRA. «Era una situación insostenible», denuncia. A ello se suma una hora lectiva menos para directores y equipos directivos, una medida imprescindible ante la carga burocrática creciente.

Una enfermera escolar de referencia por comarca

Entre las reivindicaciones que ANPE mantiene activas, destaca la creación de una enfermera escolar de referencia por comarca, integrada en los equipos EOEPS. Para ANPE, esta figura permitiría prevenir, detectar y actuar ante problemas de salud, además de impartir talleres para familias, alumnado y docentes. «No pedimos una enfermera por colegio; pedimos ser realistas. Con una por comarca ya cambiaría la vida de los centros», afirma.

Salud mental y formación para familias: una prioridad educativa

La salud mental es otro de los pilares del trabajo de ANPE. Bueno alerta: «Las redes sociales, la presión familiar y la falta de referentes están dañando la convivencia escolar». Por ello, el sindicato impulsa proyectos como Safety Plan, una escuela de familias europea que busca formar a padres y madres para acompañar mejor a sus hijos.

La exposición 'Cuando la tierra habla' en Salamanca

Este compromiso con el entorno rural se refleja también en la exposición 'Cuando la tierra habla', inaugurada en la biblioteca Torrente Ballester, donde permanecerá hasta el 20 de diciembre antes de recorrer las nueve provincias de Castilla y León. La muestra reúne 20 espacios naturales ilustrados por Violeta Monreal. «Lo que venimos a hacer es devolver la voz al entorno y hacer que los alumnos escuchen la tierra que les habla», destaca Bueno.

