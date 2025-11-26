ANPE alerta de la subida de las agresiones hacia los profesores y de los daños a sus pertenencias El Defensor del Pueblo atendió 83 casos en Castilla y León, 14 en Salamanca. La violencia ha pasado de 3 a 6 ataques en el curso 2024-2025 (4 físicas y 2 verbales)

El Servicio del Defensor del Profesor de ANPE atendió el pasado curso 14 casos en Salamanca y a 83 docentes en Castilla y León, seis menos que en 2023-24 (89), en una comunidad con 36.500 profesores en activo. Pese a esa caída global, las agresiones del alumno al profesorado se han duplicado: de tres a seis casos, cuatro de ellos físicos (empujones, patadas o contacto directo) y dos verbales o psicológicos, y los daños a la propiedad del docente han pasado de cero a seis incidencias registradas.

Los responsables del servicio subrayan que, aunque las cifras absolutas son reducidas, el impacto emocional de una agresión física o del destrucción de pertenencias resulta «muy significativo» para el profesor afectado. La mayoría de los 83 casos atendidos corresponden a Educación Secundaria, mientras que la otra mitad se reparte entre Primaria e Infantil, donde los conflictos se concentran sobre todo en la relación con las familias. El informe del sindicato refleja que un 73,5% de los docentes que contactan con el Defensor del Profesor presenta síntomas de ansiedad, un 20,5% ha estado de baja laboral y entorno a un 5% refiere cuadros de depresión, porcentajes muy similares a los del curso anterior. Desde ANPE se vinculan estos problemas al aumento de alumnado con necesidades educativas, a la sobrecarga burocrática, a la incertidumbre del profesorado interino, a la elevada carga lectiva y a la falta de apoyos suficientes por parte de la administración.

En la atención que presta el servicio, casi la totalidad de las intervenciones combinan asesoramiento (98,8%), apoyo personal (97,6%) e información sobre la legislación aplicable (94%), utilizando como base la normativa de autoridad del profesorado, el protocolo específico ante agresiones y los planos de convivencia. El equipo recurre a la escucha activa, la empatía y la dotación de recursos emocionales y organizativos para ayudar al docente a afrontar las situaciones y, cuando sea necesario, activar vías jurídicas o derivaciones a apoyo psicológico.

Salamanca reduce casos

Por provincias, ANPE destaca que en la mayoría del territorio se aprecia una disminución de casos, con descensos en Salamanca (de 18 el curso 2023-24 a 14 en 2024-25), Valladolid (de 17 a 13), León (de 9 a 7), Segovia (de 7 a 3) y Zamora (de 9 a 5), mientras que Ávila y Palencia se mantienen en 11 y 6 respectivamente. El ascenso más llamativo se da en Burgos, que pasa de 10 a 18 expedientes, y en Soria, que sube de 2 a 6, algo que el sindicato se relaciona más con una mayor visibilización del servicio y del teléfono de contacto que con un deterioro exclusivo de la convivencia en estas provincias.

El coordinador autonómico del Defensor del Profesor, Jesús Niño, recuerda que el servicio, activo desde 2005 y abierto tanto a docentes de la pública como de la concertada, ha atendido ya más de 46.000 casos en el conjunto del país y más de 1.600 en Castilla y León. En el caso de Salamanca, ANPE insiste en la necesidad de que los centros conozcan y apliquen el protocolo ante agresiones y recuerden que el docente tiene la consideración de autoridad pública desde 2014.

En su intervención, la presidenta de ANPE Castilla y León, Pilar Gredilla, advierte de que «el profesorado no está solo» y reclama medidas urgentes para mejorar la convivencia y la salud laboral en los centros. Entre las demandas prioritarias figuran el refuerzo de plantillas, la reducción de la carga burocrática docente y la implantación generalizada de la enfermera escolar, en coordinación con el sindicato de enfermería. Además, ANPE exige que se reconozcan como enfermedad profesional los problemas de salud mental derivados de la actividad educativa, que se mejore la asistencia psicológica al profesorado, que se desarrolle un estatuto docente que defina de forma clara sus derechos y deberes y que se alcance un pacto educativo que dé estabilidad normativa al sistema. El sindicato insiste también en que se fortalezca la figura del coordinador de bienestar y mediación y alerta del impacto de las redes sociales, las adicciones y las conductas autolíticas y suicidas entre el alumno, ámbitos en los que reclama más prevención y recursos específicos, manifiesta el presidente de ANPE Salamanca, Guillermo Bueno.