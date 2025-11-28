El año en el que más hipotecas se han firmado desde 2011 Hasta septiembre se han firmado un 35 % más que en el mismo periodo de 2024

Los datos de firma de hipotecas para la compra de viviendas que este jueves ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman el buen estado del mercado inmobiliario. Si la pasada semana los datos daban a conocer que entre enero y septiembre se han comprado en Salamanca más viviendas que en cualquier año completo entre 2011 y 2021, ahora se sabe que los préstamos contratados para adquirirlas en los nueve primeros meses del año alcanzan la cifra más elevada desde 2011.

Solo en septiembre, se rubricaron en Salamanca 234 hipotecas para la adquisición de viviendas, un 17,6 % más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Pero este incremento no es un hecho puntual, sino que se viene repitiendo desde principios de año. En los nueve primeros meses de 2025 se han firmado 2.041 créditos bancarios de este tipo, un 35 % más que en el mismo periodo de 2024. Hay que mirar catorce años atrás para dar con unos datos más elevados.

Las hipotecas que se firman siguen siendo, no obstante, muchas menos que las viviendas que se compran. Hasta septiembre se han vendido en la provincia un 38 % más de viviendas que préstamos se han firmado. Así, en 1.294 casos los salmantinos no habrían acudido a esta vía de financiación para adquirir un nuevo inmueble, lo que implica un pago a tocateja que en muchos casos se consigue mediante la venta de una vivienda para comprar otra.

Aunque hay una veintena de provincias españolas en las que la firma de hipotecas ha aumentado más en septiembre que en Salamanca, ésta sí es, con un 17 %, en la que más se han incrementado de toda Castilla y León. Si se atiende a los datos de los nueve primeros meses del año, Salamanca es la décimo sexta provincia española en la que más se ha elevado la firma de hipotecas. En este caso, se han registrados aumentos más elevados en tres territorios de la Comunidad, concretamente en León (51 %), Zamora (45 %) y Segovia (37%).