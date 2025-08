Un año desde del fraude de Maduro: «Duele mucho ver que nos robaron el país»

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 4 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

Hablar de Venezuela y de las elecciones del 28 de julio de 2024 es para muchos venezolanos una fuente de dolor. El recuerdo de unos comicios que auguraban un cambio político que no se materializó es un trago amargo para los venezolanos que, un año después, todavía sueñan con «recuperar su país».

Las venezolanas afincadas en Salamanca Giselle Arnal, Yaniska Méndez y Maya Nucete reflexionan sobre la situación política de su país origen al que temen «no poder volver nunca».

«Venezuela es mi pasión y mi dolor. Siempre me digo: no me voy a volver a ilusionar. Porque es muy difícil creer que las cosas van a cambiar y luego darte cuenta de que la dictadura sigue ahí. Con las elecciones del año pasado fue así. Yo pensé que por fin veíamos la luz al final del túnel, pero el régimen robó la elecciones y nadie hizo nada», cuenta con lágrimas en los ojos Yaniska.

«Venezuela no tiene dolientes. Ahora se habla mucho de las guerras en Ucrania y en Gaza, pero nadie se acuerda de Venezuela. Y las personas en mi país viven como en una guerra silenciosa. La gente se muere de hambre o porque no tiene medicinas. Hay personas presas y torturadas solo por decir lo que piensan. Y parece que a nadie le importara. Yo quiero creer que algún día esto cambiará porque el mal no puede prevalecer, pero lo veo como algo muy lejano», destaca la venezolana.

Giselle y Maya también ven con desesperanza la situación de su país. «Duele mucho ver como nos robaron el país y no podemos hacer nada para recuperarlo. Es muy triste. Da miedo como las personas en Venezuela han perdido la libertad de una manera tan impune. Parece mentira que hayan pasado ya 26 años, pero lo han hecho y en todo ese tiempo nadie ha hecho nada», relata Maya que, a pesar de todo, mantiene su esperanza de que algún día su país sea libre. «No será pronto. Probablemente yo no viviré para verlo, pero espero que mi hija sí y pueda ir un día a conocer Venezuela», añade.

Una opinión similar es la de Giselle. «Yo ya sé que no volveré a Venezuela. Sobre todo por mi hija. Como madre quiero hacer todo para darle el mejor futuro que ella pueda tener y en Venezuela no hay futuro», señala.

«Yo fui profesora universitaria durante 14 años y en ese tiempo vi como poco a poco las aulas se quedaban vacías. Los jóvenes emigraban en busca de oportunidades o abandonaban los estudios porque tenían que trabajar», añade.