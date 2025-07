Ángel Fernández: «Las elecciones serán en 2027, pero Sánchez no será el candidato»

M. Á. V. Salamanca Domingo, 6 de julio 2025, 06:30 Comenta Compartir

Compañeros de Corporación, compañeros de departamento en la misma facultad, adversarios políticos, aunque no enemigos. Ángel Fernández Silva es duro con el Gobierno de Sánchez y con la amnistía política avalada por el Constitucional. Sin embargo, José Luis Mateos es prudente con lo que está ocurriendo en su partido. Ya defendió hace poco menos de dos años la constitucionalidad de la amnistía, pero no hace una defensa ciega.

Compañeros y adversarios, ¿se fían o se miran de reojo con desconfianza?

Ángel Fernández Silva—Compartimos muchas cosas y efectivamente somos compañeros de ayuntamiento, de Universidad y de facultad y al final cada uno tiene su espacio.

José Luis Mateos—Yo no veo a nadie en política como rival o enemigo. Como mucho adversario en lo político. Además, compartimos otras cosas como ser del Atleti y eso une mucho.

¿En algún pleno se han dicho alguna cosa dura?

A.F.S.—Al final son debates políticos y no suelen pasar de eso entre dos personas que piensan distinto. Hay cosas que a lo mejor pueden resultar más molestas, pero no ha sido nunca nada hiriente en lo personal.

J.L.M—A lo mejor sí, pero en este mandato no. Quizá en el anterior por algún tema relacionado con Juventud, pero no ha sido algo tan fuerte o hiriente por el que se haya resentido la relación, porque al menos yo no lo recuerdo.

¿Compartirían, por ejemplo, unas vacaciones?

A.F.S.—Ya hemos hecho algún viaje juntos. A ver, si tengo que elegir entre José Luis y mi novia, elijo a mi novia (ja, ja, ja). Pero sí, no me importaría.

J.L.M.—De hecho, hemos estado en algún congreso de la facultad juntos en Valencia. No fuimos a la playa, pero sí nos comimos un arroz. Y nos hemos tomado por ahí, en los barrios, unas cañas juntos.

¿Y hablan de política o prefieren que no se le estropee la caña?

A.F.S.—Hablamos de otras cosas, pero de política no. La política y el fútbol están prohibidos, aunque en este caso daría igual porque somos los dos del mismo equipo. Si estás todo el día en el bucle de la política, es tóxico.

J.L.M.—No, no. La última que nos tomamos juntos fue hace poco más de un mes después de cuidar un examen junto.

¿Qué le cocinaría a José Luis Mateos para aliviar no solo el calor, sino también el trago por el que está pasado el PSOE, su partido?

A.F.S.—Algo fresquito, por ejemplo, gazpacho y después un arroz, que se me dan bien los arroces. Y un buen vino, que entre la comida y el vino se olvidan los problemas.

J.L.M.—Yo no sé qué le cocinaría a Ángel porque la cocina no es mi fuerte. Yo en la cocina necesito asistencia, pero le podría hacer unas fajitas para cenar.

¿Por quién pondrían la mano en el fuego sin quemársela, como le ha ocurrido a la vicepresidente María Jesús Montero con Santos Cerdán?

A.F.S.—Por mis padres. En el círculo político es muy complicado porque hay un elemento de corrupción importante que afecta muy intensamente al Gobierno y al PSOE, pero le ha tocado también a la Casa Real, a los sindicatos y a otros partidos. Es muy difícil. Tampoco quiero decir no pongo la mano en el fuego por nadie porque, hombre, a mi alcalde, que también es mi jefe, lo considero una persona honrada y trabajadora. Tengo que poner la mano en el fuego por el alcalde. Además, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí hay una regla de credibilidad para quien lleva muchos años, ha gestionado mucho y no tiene nada.

J.L.M.—Ahora mismo por nadie y eso da cuenta de cómo está la situación. Es complicado.

¿A qué concierto se irían juntos?

A.F.S.—A mí me gusta el rock y el indie. Por ejemplo, a Arde Bogotá, que me gusta mucho.

J.L.M.—Sí, a mí también me gusta el indie.

¿Dónde les han puestos más zancadillas, dentro o fuera del partido?

A.F.S.—Hay dificultades en los dos ámbitos, en el interno y en el externo. Yo también las he tenido en los dos sitios. Es decir, en la etapa de Nuevas Generaciones, por ejemplo, tuve contestación interna porque había gente que quería presentarse, que quería hacer otras cosas o que quería que no me fuera bien. Eso me ha pasado en el ámbito institucional, aunque ahora la verdad es que tenemos un buen clima en el Ayuntamiento. Hay compañerismo. Las dos cosas existen y hombre, probablemente te duele más que te las pongan en el ámbito interno, porque vienen de los tuyos y es mucho más dañino.

J.L.M.—No es porque recibas más, es porque te duelen más cuando viene de los tuyos. A mí me han puesto las zancadillas, creo que es público y notorio. Yo sé que un adversario político en términos ideológicos no me va a hacer nunca un favor, ni va a querer lo mejor para mí políticamente hablando. Eso lo esperas. El problema es cuando uno de tu propio partido, sin saber muy bien por qué, se empeña en que tengas que desaparecer del mapa político. Las dos cosas ocurren.

Cuando Sánchez decidió amnistiar a todos los que intentaron dar un golpe de estado en Cataluña, ambos mantuvieron sus posturas. Ahora se ha pronunciado el Constitucional y por una pírrica mayoría ha dicho que tiene encaje constitucional. ¿Qué opinan?

A.F.S.—Está claro que, aunque la revistan de un interés general, yo no le veo un interés general. Yo veo que es una compra de unos votos para una investidura, como reconocen los propios amnistiados y está reconociendo ahora el que negoció la investidura, que es Santos Cerdán, que reconoce que eso era esencial e imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez. El principal fallo y el principal error que le veo es que una ley de esta naturaleza, es decir, de carácter de derecho de gracia, lo que no puede hacerse es a espaldas del electorado. Es decir, es de suficiente entidad el problema como para que cuente con una legitimidad y un respaldo democrático suficientes. No puede hacerse a espaldas del electorado diciendo hasta el día de las elecciones que no se va a hacer, que es inconstitucional, que no cabe, que supone una ofensa al Poder Judicial y luego, una vez que la necesitas, decir que lo hacemos por interés general. Realmente es una autoamnistía, porque fue redactada prácticamente por quien se beneficia de la misma. A mí me parece grave.

J.L.M.— Yo lo defendía y lo sigo defendiendo. Aunque ha sido controvertida, también estaba claro que una sentencia de este tipo no iba a ser unánime. Yo lo decía en esa entrevista del año 2023. La ley de Amnistía de los años setenta se había modificado posteriormente y nadie había planteado dudas sobre su constitucionalidad. Ya estando en vigor la Constitución, y por eso defendía que tenía encaje constitucional, porque incluso una modificación posterior del año 84, si no recuerdo mal, había ya pervivido en el tiempo.

Vamos a un tema de actualidad y les voy a leer una frase colgaba en X el abogado de Puigdemont: «Un peugeot no es tan grande como para que el cuarto pasajero no se enterase de lo que hacían los otros tres».

A.F.S.—Es bastante kafkiano. La responsabilidad política nos dice que en todo hay un jefe. O el presidente del Gobierno no se enteraba de nada, lo cual está muy mal porque no se enteraba de que su círculo más cercano estaba robando a manos llenas, o se enteró y lo intentó tapar. Yo creo más bien en lo segundo.

J.L.M.—Habrá que ver en qué época iban en el peugeot y cuando se han producido los hechos de los que se habla, que no es lo mismo.

Hagan una quiniela, ¿cuándo habrá elecciones?

A.F.S.—El otro día se le escapó a Sánchez que no convocaba para no ceder el poder a la derecha. Está reconociendo entonces que el CIS está mintiendo. Creo que no va a haber elecciones, pero Sánchez no va a terminar la legislatura. Las elecciones se harán en 2027 con otro candidato del PSOE diferente.

J.L.M.—El presidente dice que va a aguantar hasta el año 2027 y por tanto, no tengo otro elemento de información diferente.