Anaya Ópticos y Audiología: avances útiles en salud visual y auditiva

La Gaceta Salamanca Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Los avances en el mundo de las ayudas a la audición acaban de incorporar un sistema que permite que unas gafas tengan doble función, por una parte aportan las correcciones visuales que necesite la persona y por otra las auditivas.

El sistema emplea la vía aérea para ayudar en la audición, puesto que el sistema se ubica en la varilla de la gafa, algo que lo hace totalmente discreto. Es adecuado para personas en los que las ayudas a la audición se necesitan en momentos de conversación y sociales, de forma que este apoyo técnico pueda ayudarles, por ejemplo, al ir a clase, o al estar con amigos y familia.

El funcionamiento, tal como indican desde Anaya Ópticos y Audiología, «incluye una aplicación en el móvil muy sencilla de utilizar. Se selecciona, por ejemplo, la función conversación frontal, cuando se está hablando con alguien cara a cara, o bien otra de 360 grados que permite estar con comodidad integrado en una charla de grupo. El sistema está adaptado para funcionar con distintos niveles de pérdida de audición y es muy sencillo de manejar, puesto que hasta se puede hacer desde las varillas de las gafas».

En el caso de estas gafas con doble función, la adaptación de los cristales puede ser la que necesite cada persona, o bien colocar unos de tipo neutro. En Anaya Ópticos y Audiología llegan 19 años ofreciendo los recursos y ayudas que cada persona necesita y también son audioprotesistas, con lo que están capacitados para llevar a cabo el proceso desde el inicio hasta la adaptación final. Si se desea pueden solicitar atención con cita previa.

Datos de la empresa

Avenida Federico Anaya 1 – 37005

Tel. 923 24 84 23

www.anayaopticos.com

Registro sanitario: 37-E-0061