Viveros El Arca ofrece a todos sus clientes una gran variedad de plantas.
Amplia variedad de crisantemos para estas fechas en Viveros El Arca

La producción de planta forma parte de las actividades medioambientales que desarrolla el Centro Especial de Empleo de Asprodes

Jueves, 23 de octubre 2025, 05:00

Viveros El Arca ofrece a todos sus clientes una gran variedad de plantas: aromáticas, hortícolas, frutales, planta de temporada en flor y complementos de jardinería, pero en estas fechas próximas al día de Todos los Santos, la producción estrella es el Crisanthemos. Se trata de una variedad hecha en Salamanca, que aguantará las inclemencias del tiempo.

La oferta abarca varios colores como el blanco, amarillo, naranja, fucsia y tonos rojizos.

La producción de planta es una actividad del área de medioambiente del Centro Especial de Empleo de Asprodes, mediante la cual se logra la inserción socio laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Una producción que cumple con los más altos estándares de calidad, bajo norma UNE en ISO, y un compromiso con el medioambiente que nos lleva a la utilización de insumos y productos ecológicos como el compost, una enmienda orgánica natural procedente del reciclaje de restos vegetales y hortícolas y que es utilizada para el abonado y fortalecimiento de praderas naturales, de césped, árboles y arbustos.

Área medioambiental

El área medioambiental de Viveros El Arca está integrada en el Centro Especial de Empleo de Asprodes, un Centro que apuesta por actividades sostenibles, destacando como actividad principal la prestación integral de servicios para la conservación y mantenimiento de parques y jardines de la localidad y provincia. Los principales son la conservación de jardines del municipio de Salamanca, el Parque Botánico de Huerta Otea, la gestión y mantenimiento de los Huertos Urbanos y los jardines de Villares de la Reina y de Santa Marta de Tormes.

Contacto

Paseo Lunes de Aguas, s/n, 37008, Salamanca

Teléfono: 923192735 / 42

clientes@viverosarca.es

Página web

