Los Alvia en la víspera de Nochebuena, casi llenos Por el momento, solo quedan plazas en el tren de las 8:50 horas el 23 de diciembre

Clara Delgado Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

A más de un mes para el día de Nochebuena, los trenes Alvia que conectan Madrid y Salamanca comienzan a mostrar signos de saturación. La elevada demanda propia de estas fechas ha provocado que, para el 23 de diciembre, víspera de la cita navideña, apenas queden billetes disponibles en las conexiones ferroviarias más rápidas hacia la capital salmantina.

Según se observa en la página web de Renfe, tres de las cuatro frecuencias de Alvia programadas para ese día tienen ya todas sus plazas ocupadas, quedando únicamente libres los asientos reservados para personas con movilidad reducida. La única excepción, hasta este miércoles, es el tren que parte de Madrid a las 08:50 horas, que aún mantiene algunas plazas disponibles.

En contraste, la situación es muy distinta en el trayecto inverso. Viajar desde Salamanca hacia Madrid el 23 de diciembre no presenta, por ahora, problemas de disponibilidad.

La demanda, sin embargo, por el momento se concentra en la víspera de Nochebuena. Este escenario contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando la ocupación se disparó con más antelación y dejó a numerosos viajeros sin margen para elegir fecha u horario. Concretamente, a fecha 22 de noviembre de 2024, las cuatro frecuencias del Alvia ya estaban sin plazas para estas fechas.

Para la víspera de las siguientes fechas festivas del mes de diciembre, el 30 de diciembre aún cuenta con plazas en todos los trenes rápidos para Nochevieja y su víspera para llegar de Madrid a Salamanca.

En campañas navideñas anteriores, Renfe ha apostado por reforzar las plazas de los servicios en las líneas con mayor demanda. En alguna ocasión, se han ampliado en los servicios entre Salamanca y Madrid en las jornadas con mayor demanda.

De momento y según han apuntado fuentes de la compañía ferroviaria a LA GACETA, no se ha tomado ninguna decisión en ese sentido y la oferta de trenes se mantiene como hasta ahora.