El Alvia de Madrid a Salamanca registra 40 minutos de retraso Tenía prevista su salida a las 15.50 horas

La Gaceta Salamanca Martes, 14 de octubre 2025, 20:10 | Actualizado 20:29h.

El Alvia que conecta Madrid con Salamanca ha vuelto a sufrir un nuevo retraso en cuanto a su llegada se refiere en la jornada de este martes.

El propio convoy tenía prevista su salida a las 15:50 horas desde la capital de España pero, tras partir con 20 minutos de demora inicialmente, fue acumulando minutos hasta un total de 40 en estaciones como la de Segovia y Medina del Campo. Se desconocen las causas que han motivado este retraso.