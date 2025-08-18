El Alvia de Barcelona llega a Salamanca con 5 horas de retraso por la rotura de un anclaje de la catenaria El tren llegó a Vialia a las 22:54

Carlos Rincón Lunes, 18 de agosto 2025, 19:51

Después de los 221 minutos de retraso que anotó el pasado 3 de julio, se podría pensar que el Alvia de Barcelona a Salamanca logró un récord de demora insuperable, pero lo cierto es que lo ha «mejorado». El pasado domingo este servicio llegó a la estación de la capital del Tormes casi cinco horas tarde. El motivo, según fuentes de Adif, fue la rotura de un anclaje de la catenaria en la provincia de Burgos que afectó a varios trenes. La misma incidencia, que dejó sin tensión la línea en las proximidades de la capital burgalesa, afectó al tren que circulaba en sentido contrario y que llegó a Barcelona con dos horas de retraso.

El Alvia procedente de Barcelona llegó a Vialia a las 22:54, según confirma la propia Renfe, cuando la hora prevista eran las 18:06. Una de las viajeras afectadas explica que el tren pasó ya casi una hora tarde por Miranda de Ebro, a las 15:10 en vez de a las 14:23. Posteriormente permaneció casi dos horas parado en este municipio, según explican los pasajeros, y en las proximidades de Burgos volvió a hacer una larga parada de casi otra hora. Denuncian que el personal de Renfe no les ofreció ningún tipo de información de lo que estaba ocurriendo ni de los motivos del retraso.

Desde la operadora, que insiste en que la avería se debió a una incidencia en la infraestructura, que es competencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, apuntan que para sortear la caída de tensión que se produjo en este punto de la red se desviaron los trenes que realizan este itinerario por Logroño.

Las quejas por los continuos incidentes y retrasos en el servicio ferroviario que conecta Barcelona con la capital del Tormes no dejan de aumentar. Tal y como publicó este periódico, en julio este Alvia llegó con retraso a Salamanca uno de cada tres días. De hecho, solo fue puntual en seis ocasiones y en otras tantas se demoró más de 60 minutos. Es cierto que las mayores incidencias se han producido por motivos ajenos a Renfe, como la avería de un tren de mercancías que el 28 de julio dejó bloqueado el tramo de vía único entre Salamanca y Gomecello, lo que obligó al convoy con destino a la capital catalana a llegar a los pasajeros en autobuses hasta Burgos.