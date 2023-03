Álvaro Otero, nuevo director médico del Hospital: “El problema de las listas de espera no se va a solucionar en un año”

—Nuestro gran problema son las listas de espera. Utilizando armas que la normativa nos permite, tratamos de aprovechar determinados aspectos que no estábamos utilizando para mejorar esas listas. Insisto, siempre respetado la normativa, queríamos instaurar más tardes de quirófano. Era un cambio de filosofía de trabajo que cuesta. Al final, hablando y coordinándonos, hemos acordado la forma de actuar y, afortunadamente, en estos momentos hemos conseguido tener cuatro quirófanos abiertos todas las tardes para sacar adelante las listas de espera.

—La verdad es que cuando me lo comunicó el gerente estuve varios días pensándomelo. Me gusta mucho el trato personal, la asistencia al paciente y era un paso importante. Te tiene que gustar la gestión sanitaria.

“Queremos mejorar aspectos utilizando armas que nos permita la normativa”

Dentro del grave problema, los últimos datos de lista de espera fueron positivos. ¿Se puede creer en un Hospital con listas asumibles o el problema está demasiado enquistado?

—El de las listas de espera no es un problema que podamos solucionar en un año. Va a llevar mucho tiempo de solucionar. Independientemente de que los objetivos que nos puso la Consejería a 31 de diciembre no se lograron, si analizas los datos ves que la demora media bajó 40 días respecto al año anterior. Sé que la pandemia la hemos sufrido todos los hospitales de Castilla y León y de España, pero a nosotros se nos ha unido el traslado, que nos redujo la actividad de quirófanos, a lo mejor, a un 60% o 70% y eso tiene su repercusión. Las listas de espera son entradas y salidas. Las salidas las estamos mejorando con esos tres o cuatro quirófanos de tarde, pero evidentemente nos toca trabajar el tema de las entradas, que lo estamos organizando también con los servicios para que el paciente que entre en lista de espera esté realmente dispuesto a ser operado. Luego está la variabilidad de cada médico: no todos indicamos lo mismo.

¿Se puede eliminar la lista de espera sin externalizar cirugías?

—Todo son ayudas. Son diversas herramientas de las que podemos disponer y, bajo mi punto de vista, el fin justifica los medios. Si logramos que esa lista de espera pendiente llegue a números asumibles, vamos a por ello.

¿Qué cifra sería asumible para el Hospital de Salamanca?

—Hay que fijarse un poco en los hospitales de nivel 3 de la Comunidad. Analizamos los datos diariamente y parece que en este primer trimestre, todos los hospitales de Sacyl hemos incrementado el número de pacientes en lista, pero es lógico porque en Navidad la gente no se quiere operar y toda esa bolsa de personas regresa a la lista de espera, pero fundamentalmente debemos trabajar la demora media, que la estamos bajando.