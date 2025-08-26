Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Otero, director médico del Hospital de Salamanca.

Álvaro Otero elige la docencia y pone fin a su etapa como director médico

Tras casi tres años, regresa a sus tareas como neurocirujano y profesor de la Universidad de Salamanca

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Martes, 26 de agosto 2025, 18:59

El director médico del Hospital de Salamanca, Álvaro Otero, va a poner fin a una etapa de casi tres años en el cargo. Otero abandonará el equipo directivo el próximo 31 de agosto para reincorporarse a su plaza en el servicio de Neurocirugía y su otra faceta como docente en la Universidad de Salamanca. Precisamente este aspecto ha sido determinante para dar por finalizada su etapa como gestor.

Dentro de la Consejería de Sanidad se defiende que la dedicación de los altos cargos sanitarios debe ser exclusiva y la considera difícilmente compatible con la universidad. En este contexto, Otero ha valorado que la dirección es temporal y ha optado por no renunciar a su faceta como profesor, por lo que desde hace semanas ya había pactado con Sacyl la fecha de su salida.

Esta incompatibilidad entre alta dirección y docencia fue el detonante que también causó -aunque involuntaria- la salida hace varias semanas de la subdirectora médica, Amparo López Bernús.

La gerente del Complejo, Carmen Rodríguez, está buscando personas de confianza a las que ofertar su incorporación al equipo directivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años
  3. 3 Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: «No vamos a tolerar sus faltas de respeto»
  4. 4 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  5. 5 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  6. 6 ¿Dónde se podrá parar el coche cerca de los colegios este curso?
  7. 7 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  8. 8 Así fue la valiente lucha de Verónica Echegui contra el cáncer: «Jamás perdió la esperanza ni la positividad»
  9. 9 Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos
  10. 10 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Álvaro Otero elige la docencia y pone fin a su etapa como director médico

Álvaro Otero elige la docencia y pone fin a su etapa como director médico