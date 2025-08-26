Álvaro Otero elige la docencia y pone fin a su etapa como director médico Tras casi tres años, regresa a sus tareas como neurocirujano y profesor de la Universidad de Salamanca

Javier Hernández Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

El director médico del Hospital de Salamanca, Álvaro Otero, va a poner fin a una etapa de casi tres años en el cargo. Otero abandonará el equipo directivo el próximo 31 de agosto para reincorporarse a su plaza en el servicio de Neurocirugía y su otra faceta como docente en la Universidad de Salamanca. Precisamente este aspecto ha sido determinante para dar por finalizada su etapa como gestor.

Dentro de la Consejería de Sanidad se defiende que la dedicación de los altos cargos sanitarios debe ser exclusiva y la considera difícilmente compatible con la universidad. En este contexto, Otero ha valorado que la dirección es temporal y ha optado por no renunciar a su faceta como profesor, por lo que desde hace semanas ya había pactado con Sacyl la fecha de su salida.

Esta incompatibilidad entre alta dirección y docencia fue el detonante que también causó -aunque involuntaria- la salida hace varias semanas de la subdirectora médica, Amparo López Bernús.

La gerente del Complejo, Carmen Rodríguez, está buscando personas de confianza a las que ofertar su incorporación al equipo directivo.