Álvaro de Luna, este jueves en la Plaza Mayor: “Todo en mi carrera está siendo muy loco”

—Se paralizó la gira que teníamos por delante... La verdad es que los primeros días del confinamiento fueron increíbles, porque yo pasaba mucho tiempo fuera de casa, y estar por fin con mi familia me parecía un regalo. Pero cuando la cosa se fue de madre me empecé a agobiar. Había terminado recientemente una relación y en las canciones que escribí entonces volqué todo lo que sentía.

—Fue algo muy loco. Yo entonces estaba subiendo ‘covers’ a las redes desde mi casa cuando me llegó un mensaje del programa diciéndome que me habían preseleccionado. Corrí a avisar a mi madre, no me lo creía... Después fui con mi padre a un par de castings y entré. Aquello fue algo brutal, por la exposición que me dio a mi y , en consecuencia, al grupo.

“Con el éxito que ha tenido ‘Juramento eterno de sal’ aún sigo abrumado. Me dijeron: ‘Has hecho una canción atemporal’”

—Pero aquellos temas que luego serían su primer disco no suenan tristes.

—En aquellas canciones como “Levantaremos al sol” y “Quiero” hablaba de las cosas que más extrañaba. Como en”Juramento eterno de sal”. Solíamos irnos todos los años a Portugal de vacaciones. Y en esa canción es como si sintiera nostalgia del futuro, de cosas que has vivido y que, al menos ese verano, no volverían a suceder. Así nació esa canción y todo el disco: me gusta hablar en mis canciones de las cosas que he vivido: no soy de imaginarme escenarios... pero todo se andará.

—Pues para estar nostálgico, le quedó un disco bastante vitalista.

—Yo creo que sí... Al final no sé si es por mi forma de ser , que todas la cosas que me dan nostalgia las convierto en canciones alegres. Ya me pasó con “Indios y vaqueros”, que iba sobre un amor de verano, muy divertido y de una chica que nunca volví a ver. Creo que esos momentos tristes con alegría se combaten un poco mejor.

—Con una de aquellas canciones, “Juramento eterno de sal”, parece que ha echado abajo las puertas de la escena musical española. Lleva dos años sonando en todas las radios. ¿Cómo está viviendo este éxito descomunal?

—Si le soy sincero, desde entonces todavía sigo en shock y abrumado con lo que esta pasando. Una vez alguien me dijo: “Has hecho una canción atemporal, una de esas canciones, que siempre que la escuches te traerá buenas vibraciones y no sonará antigua”. Yo creo que es el piropo más bonito que me han echado en la vida. Y lo mejor es que ha pasado sin pretenderlo.

—La canción lleva ya más de 86 millones de reproducciones en Spotify. Se ha puesto el listón muy alto para lo que venga.

—Ahora estoy trabajando en el segundo disco y estoy pensando en eso. Si pasa otra vez, maravilloso. Y si no, la vida es muy larga, y aun tienen que venir muchas canciones... Por suerte, mi compañía no me mete presión. Yo no me metí en la música por la pasta. Cuando llevas diez años intentando llegar y no abandonas, seguro que por dinero no es.

—En estos dos años ha colaborado con auténticas estrellas de la música. Recientemente con Rayden, que le escribió unas palabras muy bonitas para la presentación de su disco, con Pablo Alborán yAitana en “Llueve sobre mojado”, Lola Índigo, El Kanka... ¿Qué le aportan estos encuentros?

—Me encantan este tipo de cosas, te abren puertas. Por ejemplo, con Rayden, que es amigo mío y un ser humano increíble al que admiro desde hace años. No hay mejor orador que él en España, es que no da puntada sin hilo. Con Pablo Alborán me escribía mensajes cuando me felicitó al sacar el disco, es algo que me emociona muchísimo. Todo esto te enriquece, tanto en lo personal como en lo profesional.