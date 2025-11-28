ALS Salamanca: tecnología y ciencia al servicio de la industria alimentaria

EÑE Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:53 Compartir

La industria alimentaria española enfrenta retos cada vez más complejos. Las cadenas de suministro globales, las normativas en constante evolución y las crecientes demandas de transparencia por parte de los consumidores exigen soluciones innovadoras y fiables. En este contexto, ALS se posiciona como un socio estratégico, ofreciendo servicios analíticos avanzados que garantizan la seguridad y calidad de los productos alimentarios, ayudando a las empresas a cumplir con los estándares más exigentes y a destacar en un mercado competitivo.

ALS en España: experiencia global, compromiso local

Con más de 40 años de trayectoria y presencia en más de 65 países, ALS es un líder mundial en ensayos analíticos. En España, la integración de Aquimisa S.L. y otros laboratorios locales en 2020 consolidó una red nacional que combina conocimiento global con un profundo entendimiento del mercado local. El laboratorio de Salamanca, en particular, se ha convertido en un centro de excelencia, conectando la innovación científica internacional con las necesidades específicas de la industria alimentaria española.

Salamanca: un centro estratégico para la seguridad alimentaria

El laboratorio de ALS en Salamanca, con más de 3.500 m² de instalaciones, es un referente en Europa. Equipado con tecnología de vanguardia como espectrometría de masas (LC/MS-MS y ICP-MS) y sistemas de identificación microbiana (MALDI-TOF), ofrece soluciones analíticas de alta precisión. Estas capacidades permiten detectar contaminantes a niveles traza, analizar metales pesados con exactitud y caracterizar patógenos de forma rápida y fiable, asegurando la calidad en cada etapa de la cadena de valor.

Soluciones analíticas integrales

ALS Salamanca ofrece un catálogo completo de servicios diseñados para abordar los desafíos actuales de la industria alimentaria.

Así, por ejemplo ofrecen microbiología avanzada: detección de patógenos como Listeria monocytogenes y Salmonella, estudios de vida útil, Challenge Test y validación de procesos de limpieza, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Asimismo abordan el análisis químico: análisis de contaminantes como metales pesados, micotoxinas y residuos de plaguicidas, además de análisis nutricionales completos para un etiquetado preciso y conforme a la legislación.

Por otra parte ofrecen el servicio de autenticidad y fraude alimentario: pruebas de ADN y análisis de isótopos estables para verificar la autenticidad de determinados productos, protegiendo así la integridad de las marcas.

Otro aspecto de su trabajo es la gestión de alérgenos: Detección precisa de alérgenos no declarados mediante técnicas como ELISA y PCR, garantizando la seguridad del consumidor y evitando retiradas de producto.

Innovación frente a riesgos emergentes

ALS se mantiene a la vanguardia en la identificación y análisis de nuevos riesgos, como microplásticos, PFAS y migración de sustancias químicas desde envases.

Más que un laboratorio: un socio estratégico

ALS no solo proporciona resultados analíticos precisos con un reducido tiempo de respuesta, sino que transforma la gestión de la calidad en una ventaja competitiva. Con un equipo de expertos y tecnología de última generación, ALS Salamanca es el aliado que la industria alimentaria necesita para liderar con confianza.

ALS Aquimisa

Hoces del Duratón, 30-40

Polígono Montalvo II

37008 Salamanca

923 19 3343

www.aquimisa.com