Alquiler municipal de pisos para refugiar ucranianos en Salamanca

No sé sabe aún ni cuándo ni cuántos refugiados llegarán a Salamanca tras la invasión rusa de Ucrania, ni tampoco si podrán regresar a su país en algún momento. Pero el Ayuntamiento no puede esperar a tener todas las respuestas para empezar a preparar los recursos necesarios para atenderlos. Si bien es cierto que ya ha puesto a disposición de la Unión Europea 252 plazas para un acogimiento temporal, el albergue Lazarillo de Tormes, la Casa de los Sagrados Corazones o el centro de día de la Fundación Alcándara- Proyecto Hombre, donde se encuentran esas camas, no son espacios para que las familias residan de forma estable, sino una solución provisional. Por ello, según ha explicado la concejala de Familia, Ana Suárez, el Ayuntamiento está trabajando ya con el sector inmobiliario, a través de los colegios profesionales, para alquilar, en caso de que sea necesario, viviendas particulares que se encuentren vacías como alojamiento estable para quienes lleguen huyendo de la guerra.

Este jueves llegaron a Salamanca siete de los cincuenta ucranianos que han viajado desde Polonia a España en un autobús fletado desde Salamanca. En sus casos, el alojamiento está resuelto de momento. Vivirán en casa de familiares y compatriotas ya estaban asentados en esta provincia. Aún así, el Consistorio ya está preparado para ayudarles en los trámites para que se acojan al estatus de protección habilitado por la Unión Europea. Pero para la llegada de refugiados a través de “las vías oficiales”, es decir, trasladados por el Gobierno de España en coordinación con la UE, aún no hay fecha. Así lo expresaba Suárez. “Los corredores humanitarios que se han abierto no están funcionando. Se están incumpliendo esos acuerdos de alto el fuego e incluso la información que nos llega es que se están bombardeando. Es la barbarie en estado puro. De manera que no tenemos esa información. Pero estamos preparados para acogerlos hoy mismo si es necesario” subrayó la edil de Familia.