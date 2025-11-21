Más allá del polideportivo: cómo es Würzburg, la famosa hermana de Salamanca

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Tras la II Guerra Mundial, se empezaron a promover los lazos entre diferentes ciudades europeas, especialmente entre Francia y Alemania, para limar asperezas y estrechar vínculos con el fin de cerrar las heridas de aquel periodo oscuro que tantas vidas sesgó y provocó diferentes rivalidades por los territorios.

Estos hermanamientos comenzaron a extenderse por toda Europa, incluida España, y por ende, Salamanca. De las primeras ciudades con las que hubo este tipo de hermanamiento y de las más conocidas en la capital es Würzburg, también conocida como Wurzburgo.

El hermanamiento entre ambas ciudades se produjo el 20 de abril de 1980 y el acto fue celebrado nada más y nada menos que en la Torre del Clavero en la que fue la primera etapa de la actual democracia del Ayuntamiento.

Este vínculo es espcialmente conocido por el parque y el polidportivo de la ciudad, inaugurados en 1986, que llevan el nombre de esta localidad alemana y donde Avenida ha logrado varias de sus victorias más memorables.

Una imagen del parque de Würzburg este año.

El hermanamiento se ha consolidado a lo largo de décadas gracias a las relaciones institucionales mantenidas entre ambas ciudades y diversos intercambios. La preguntas que surgen ahora son ¿Por qué Würzburg?, ¿qué homenajes hay allí hacia Salamanca? y ¿Cómo es la ciudad alemana?

CÓMO ES WÜRZBURG

Würzburg es una ciudad alemana situada al norte de Baviera, reconocida por su marcada identidad universitaria y por su valioso patrimonio barroco y rococó. Devastada durante la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruida por completo y destacando como centro de la región vinícola de Franconia.

Al igual que Salamanca, también se encuentra dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, concretamente por monumentos como la Fortaleza de Marienberg y por el Palacio de la Residencia y sus jardines.

Fundada por los celtas hace más de mil años, esta ciudad de unos 130.000 habitantes acoge unos 30.000 universitarios cada año de todos los lugares del mundo, ¿les suena? Salamanca, con 144.000 locales recibe una cifra muy similar también cada curso. Demográficamente, ambas ciudades parecen un calco. La universidad de esta ciudad alemana también es bastante antigua: fue fundada en 1402.

Algunas imágenes de los monumentos de Würburg. La segunda es la fortaleza de Marienberg y la tercera el Palacio de la Residencia.

Dando una vuelta por Würzburg, nos podemos encontrar con el Salamanca Stier, es decir, el toro salmantino, una escultura de este animal situada junto al Jardín Japonés. Además, el distrito de Heuchelhof tiene una calle que lleva el nombre de Salamanca.

Salamanca-Stier en una imagen de Wikicommons, del autor Roland h. bueb.

Al compartir una identidad univeristaria, historia y patrimonio tan fuertes, ambas ciudades eran candidatas idóneas para entrelazarse como si hubiesen sido dos mellizas separadas por miles de kilómetros.

