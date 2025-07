Alerta en Europa: desaparece el fármaco contra los 'quistes de perro' que tienen alta incidencia en Salamanca

Javier Hernández Salamanca Domingo, 27 de julio 2025, 12:20 Comenta Compartir

Las sociedades científicas y especialistas en enfermedades tropicales de todo el continente están «profundamente preocupados» por la decisión adoptada por las farmacéuticas Bayer y Merck, que han suspendido la producción y comercialización en Europa de praziquantel. Este fármaco es el que se emplea frente a diversas enfermedades como la hidatidosis, o 'quistes del perro', y aunque la desaparición de este producto afecta a todos los países, lo hace especialmente a Salamanca, donde la enfermedad es autóctona y la incidencia es muy alta por su población animal.

La hidatidosis es la enfermedad que producen unos gusanos que se originan en el intestino de animales de pasto como ovejas, cabras y vacas. El parásito pasa posteriormente a animales como zorros, lobos y perros, que han estado en contacto con las vísceras o los excrementos de los rumiantes. En el intestino del perro es donde se desarrolla la forma adulta del gusano, que expulsa sus huevos a través de las heces y hace mucho más sencillo que la infección pase al humano de manera accidental: una caricia, tocar objetos u alimentos que el perro también haya infectado, etc.

Cuando el humano ingiere estas larvas microscópicas es cuando desarrolla quistes en su propio organismo que en un 60% de los casos afecta al hígado, y hasta en un 30% pueden dañar gravemente el pulmón.

Una forma de eliminar la infección es mediante una cirugía clásica para extirpar el quiste, pero en muchas ocasiones la otra opción es el tratamiento farmacológico que ahora desaparece en Europa.

La revista Lancet Infectious Diseases publicó hace tres años el estudio más importante elaborado en Europa sobre la incidencia de estos quistes en 40 países. Para calcular las cifras de España se emplearon, exclusivamente, los datos recopilados por el Complejo Asistencial de Salamanca, que aportó la información de cerca de 600 pacientes ingresados por este motivo.

Recientemente, otro estudio dedicado a la escasez de este medicamento, publicado en la revista New Microbes and New Infections, ha activado las alarmas sobre las consecuencias que puede tener para cientos de enfermos la desaparición de este fármaco en los mercados europeos.

Este trabajo recalca que el praziquantel «es vital para tratar infecciones graves y crónicas» causadas por estos gusanos en la mayoría de países de la Unión Europea, pero también es clave «para poblaciones vulnerables como migrantes, solicitantes de asilo y viajeros que regresan de zonas endémicas» que padecen las llamadas 'enfermedades tropicales desatendidas'.

El único producto, que quedaba comercialmente disponible de este fármaco, Biltricide, ya no se fabrica y solo quedan reservas limitadas, lo que ha generado constantes declaraciones de desabastecimiento en Alemania, España, Suecia, Rumanía, Países Bajos, Bélgica y Suiza.

Esta situación está generando dos consecuencias. La primera es que los afectados, directamente, no puedan ser tratados. La segunda es que haya que recurrir a otros productos que se venden en otros continentes y cuyo precio multiplica por cinco el que existía en Europa.

Para un hospital como el de Salamanca -que es uno de los que más gastan en este medicamento de todo el país- un desembolso de algo de más de 100.000 euros al año se dispararía hasta los 600.000.

La propia Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI) se ha puesto en contacto con los ministerios competentes para solicitar medidas urgentes que garanticen la disponibilidad de praziquantel y que «se adopten políticas de control de precios» para que la salud de los ciudadanos no se vea comprometida por cuestiones logísticas o económicas.

