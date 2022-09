Alegato por la igualdad de la rectora de la Pontificia en el pregón de las Ferias y Fiestas

La rectora de la Universidad Pontificia, Mirian Cortés, ha realizado este jueves un emotivo pregón de las Ferias y Fiestas en el que ha recordado su llegada a Salamanca hace 30 años visiblemente emocionada. La primera mujer rectora de la institución académica ha hecho un alegato por el equilibrio y la igualdad entre hombres y mujeres. Así ha reivindicado que ser mujer y madre no debe ser motivo de “discriminación o desventaja”. “Nuestras niñas y jóvenes deben poder confiar en que, en nuestra sociedad, podrán elegir cualquier profesión, y acceder a puestos de dirección y responsabilidad con igualdad de oportunidades”, ha añadido.

Inés Redondo Cortés, hija de Miriam Cortés, ha sido la encargada de presentar a la pregonera destacando que la rectora de la Pontificia dice sentirse “salmantina de sangre” y que cuando le preguntan de dónde es siempre asegura que de Salamanca, “aunque su todavía acento gallego (nación en Orense) la delata”.

Cortés comenzó el pregón asegurando que la Plaza Mayor simboliza que Salamanca “es un lugar único en el mundo”. “La verdad es que venir a Salamanca no fue algo premeditado, sino que surgió porque decidí hacer el doctorado en Derecho y entonces, uno de mis hermanos, que era seminarista y estaba estudiando Teología en la Universidad Pontificia, me dijo “¿por qué no vienes a Salamanca?” Pues dicho y hecho, y casi de un día para otro me matriculé en el programa de doctorado que ofrecía la Universidad de Salamanca y aquí me planté”, relató Cortes recordando su llega a la capital del Tormes.

La rectora de la Pontificia ha repasado algunas de las virtudes de la ciudad y lo que le ha cautivado de ella desde su llegada. “Nunca me cansaré de contar lo bien que se vive en Salamanca, lo que ofrece en educación y cultura, naturaleza y deporte, sanidad y otros tantos servicios, y por ello, seguiré invitando a todos, y en todas partes, a que vengan a disfrutar de Salamanca, a que la elijan para estudiar o para vivir a cualquier edad”, ha afirmado.