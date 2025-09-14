Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alcohol y drogas al volante en una noche de sábado movida en Salamanca

La Policía Local interceptó a cuatro conductores no aptos para conducir

La Gaceta

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:20

La Policía Local ha tenido una noche de sábado movida en Salamanca. Hasta cuatro conductores han tenido que ser denunciados por no estar aptos para la conducción al estar bajo los efectos del alcohol y las drogas.

A las 00:44 horas en la avenida de los Cipreses la Policía Local registraba la primera alcoholemia positiva de la noche. A las 4:57 horas en Gran Vía un conductor daba positivo en la prueba de drogas, mientras que a las 5:52 horas se dieron otros dos positivos en alcoholemia en un control preventivo.

Además, en el listado de intervenciones de la Policía Local de este sábado destaca que a las 1:48 horas en el paseo de Canalejas han tenido que levantar un acta por medición de ruidos positiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  2. 2 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  3. 3 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  4. 4 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  5. 5 Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre
  7. 7 Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS
  8. 8 La poca demanda de patatas hace que queden aún un 80% en la tierra
  9. 9 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  10. 10 Tres festejos en directo este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alcohol y drogas al volante en una noche de sábado movida en Salamanca

Alcohol y drogas al volante en una noche de sábado movida en Salamanca