Alcohol y drogas al volante en una noche de sábado movida en Salamanca La Policía Local interceptó a cuatro conductores no aptos para conducir

La Policía Local ha tenido una noche de sábado movida en Salamanca. Hasta cuatro conductores han tenido que ser denunciados por no estar aptos para la conducción al estar bajo los efectos del alcohol y las drogas.

A las 00:44 horas en la avenida de los Cipreses la Policía Local registraba la primera alcoholemia positiva de la noche. A las 4:57 horas en Gran Vía un conductor daba positivo en la prueba de drogas, mientras que a las 5:52 horas se dieron otros dos positivos en alcoholemia en un control preventivo.

Además, en el listado de intervenciones de la Policía Local de este sábado destaca que a las 1:48 horas en el paseo de Canalejas han tenido que levantar un acta por medición de ruidos positiva.

