Albert Rivera participará en la XII Startup Olé Se celebrará desde 15 el 17 de octubre en el Palacio de Congresos y la Universidad

El diputado, Antonio Labrador, el organizador, Emilio Corchado y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias en la presentación de la XII Startup Olé. LAYA

La Diputación de Salamanca acogió ayer la presentación de la duodécima edición de Startup Olé, que se celebrará en la capital del 15 al 17 de octubre en el Palacio de Congresos y la Universidad de Salamanca. El evento reunirá a más de 500 ponentes internacionales y figuras relevantes del emprendimiento y la empresa, entre ellas Albert Rivera y Enrique del Pozo, junto a Marcelino Oreja, Carlos Blanco, Vincent Rousseau (BlaBlaCar) o Rodrigo del Prado (BQ).

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, destacó que Startup Olé «no es solo una feria, sino un proyecto de provincia que demuestra que en Salamanca hay talento, incluso en los municipios más pequeños». Iglesias subrayó que apostar por el talento «es apostar por el futuro de la provincia» y recordó la consolidación de programas como la Estrategia de Empleo, dotada este año con 4,5 millones de euros, o los Premios Emprendedores, con 12.000 euros para reconocer iniciativas empresariales innovadoras en el ámbito rural.

La Diputación contará este año con un stand propio y una zona de reuniones para dar visibilidad a los programas de apoyo al emprendimiento y a las empresas vinculadas. Además, la institución participará en mesas redondas sobre innovación y desarrollo local, y sobre el papel de las administraciones públicas en el impulso del talento.

Por su parte, Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup Olé, agradeció el respaldo institucional y recordó que este evento «hará que Salamanca sea la capital internacional del emprendimiento y la innovación tecnológica». Corchado destacó también la celebración del primer sistema europeo SYSTEMEU dentro de un proyecto financiado con más de 14 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, con participación de entidades de Alemania, Portugal, Bosnia-Herzegovina y Castilla y León.

Startup Olé 2025 congregará a más de 3.000 asistentes, 500 startups y 250 inversores de 60 países, con más de 100 mesas redondas, competiciones de pitch, hackathons y actividades de networking. Entre las entidades colaboradoras se encuentran Renfe, Naturgy, Cruz Roja, Televisión Española, Fundación ONCE y La Bolsa de Madrid, junto al apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca.

Corchado animó a los salmantinos a participar y disfrutar de un evento gratuito «que proyectará el nombre de Salamanca en toda España, Europa y América».

Startup Olé se consolida así como una plataforma clave para conectar talento y financiación, uniendo a jóvenes emprendedores con inversores nacionales e internacionales, fondos europeos y grandes corporaciones tecnológicas. Esta red de colaboración ha permitido que empresas nacidas en Salamanca, como Tebrio, logren captar inversiones millonarias y generar empleo cualificado en la provincia.

La Diputación de Salamanca reiteró su apuesta por el emprendimiento como motor del desarrollo.