La Alberca se ilumina para la Navidad con un programa lleno de cultura, tradición y participación vecinal

La Alberca se prepara para brillar un año más. El municipio dará mañana sábado la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido de su tradicional iluminación y una gala festiva que promete deslumbrar tanto a residentes como a visitantes. El acto central tendrá lugar en la Plaza Mayor a partir de las 18:00 horas y, en palabras del alcalde, Miguel Ángel Luengo, «será espectacular».

La gala, que será presentada por Cateja Teatro, contará con diferentes actuaciones, entre ellas un concierto de Gospel y fuegos artificiales. «La gala se desarrollará en un ambiente festivo, con fuegos artificiales y el esperado encendido oficial a las 18.30 h., señala Luengo.

La iluminación de este año ha sido adjudicada a la empresa salmantina IPESAL, que ha trabajado estrechamente con el Ayuntamiento para mantener el mismo diseño que en las dos ediciones anteriores, ya La Alberca ganó el premio Ferrero Rocher en 2023. El contrato, que incluye montaje y desmontaje, tiene un coste de 20.000 euros, «mucho menos que el año pasado», subraya el alcalde.

Una de las particularidades de esta edición es la implicación directa de los vecinos, que están decorando sus calles y casas con motivos navideños, y cuyo resultado será un conjunto «muy bonito» que reforzará el encanto del casco histórico de La Alberca. «Desde el Ayuntamiento agradecemos la iniciativa y animamos a los demás barrios a que participen en la decoración».

Además, durante las semanas navideñas se desarrollará un programa complementario con actividades para toda la familia, especialmente los niños. Habrá espectáculos de magia, el tradicional buzón real y la visita de los Reyes Magos para recoger las cartas de los más pequeños.

Hay que destacar que la iluminación navideña se ha convertido en un importante reclamo turístico y económico para La Alberca. «Los alojamientos están teniendo muchas peticiones de reserva», confirma el alcalde, quien resalta que este evento «es un gran atractivo turístico y un impulso para la economía local». El Ayuntamiento quiere agradecer la colaboración de las empresas y establecimientos que han participado, y entregará un distintivo a los colaboradores en la iluminación navideña.

El alumbrado se extenderá por cinco zonas principales: la calle Tablao, la calle Lapuente, la Plaza Mayor, la Plaza de la Iglesia —entre los números 7 y 12— y la Plaza de San Antonio.

Antes del encendido oficial, previsto para mañana, sábado 29, hoy se realizará una prueba general para garantizar que todo funcione correctamente. Las luces permanecerán encendidas hasta el 10 de enero de 2026, con horario de encendido diario a las 18:30 horas.