Alarmante repunte de las anorexias precoces en Salamanca con pérdidas de peso extremas

Las redes sociales, la influencia de las ‘instagramers’ y los ‘youtubers’ en los adolescentes, el culto excesivo a la imagen, el ‘boom’ por el deporte y el ejercicio físico en el confinamiento y el auge de la vida sana sin azúcares ni calorías, son algunos de los factores que están detrás de un alarmante repunte de los trastornos alimentarios en niñas y adolescentes tras el confinamiento.

Así lo corroboran desde el Hospital de Salamanca, donde desde el verano pasado -tras concluir el aislamiento domiciliario de la pandemia- y hasta hoy no dejan de atender y recibir nuevos casos, principalmente de anorexias muy precoces, en niñas de tan solo 10 y 11 años de edad y con “cuadros más graves de lo normal, con pérdidas de peso muy extremas” que requieren incluso de hospitalización en Pediatría, además de la atención en el centro de día donde desayunan, comen y meriendan -salvo festivos y fines de semana-. Desde el Complejo Hospitalario confirman además que la pandemia ha supuesto un incremento de la carga, no sólo por el aumento de casos, sino por el trabajo con grupos más pequeños por el aforo y la dificultad añadida de no poder derivar casos a la unidad especializada de la Región ubicada en Valladolid.

La pandemia y la transformación del Hospital en plantas covid en los meses más duros de la pandemia en primavera de 2020 también repercutió negativamente en la atención de los pacientes menores con trastornos alimentarios y psicológicos ingresados que tuvieron que regresar temporalmente a sus casas, según denuncian las familias, más los que se quedaron por un tiempo sin la cobertura de comedor. En la actualidad, las familias con hijos e hijas en tratamiento reclaman a Sanidad “más atención y seguimiento por parte de los profesionales” a los menores una vez que salen de su ingreso de la unidad, ya que necesitan una ayuda y seguimiento continuo, que es “escaso” por la gran demanda que existe.

Por su parte, la Unidad Salmantina de Trastornos Alimentarios (USTA), una clínica privada que ofrece tratamiento ambulatorio, hospital de día (ahora al completo con pacientes de 14 a 25 años y con lista de espera) y piso tutelado con un equipo multidisciplinar, también constata ese incremento de casos de anorexia, principalmente, y bulimia. Lo achacan al efecto negativo de la pandemia en enfermedades mentales como es el trastorno alimentario, por la influencia de las redes sociales y por la mayor presencia de las familias con sus hijos en casa que facilitó detectar los síntomas.

“Cada vez vienen más jóvenes. Las redes sociales están haciendo mucho daño porque se dan consejos que cronifican la situación. Aunque hay quienes tontean con las redes y no desarrollan el trastorno. Afecta a menores con problemas de personalidad, de autoexigencia, perfeccionistas en todo, de fragilidad y vulnerables, a los que cualquier cosa les afecta”, explica Isabel Domínguez, psicóloga y directora del centro de USTA, que confirma que aunque se les estabilice en el peso a las pacientes, “la cabeza tarda muchos años en recomponerse”, de ahí la importancia de las terapias de psicología.