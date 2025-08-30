La agrupación Surco y la sesión vermut ponen el broche final al IV Festival de Folclore La cita ha congregado a 14 grupos de diversas partes del mundo

María Andrea Sandia Salamanca Sábado, 30 de agosto 2025, 21:40

Tras cuatro días de intensas actividades, el IV Festival de Folclore Ciudad de Salamanca ha concluido este sábado dejando tras de sí el recuerdo de unas jornadas llenas de música, baile y tradición.

En concreto, la cita congregó a un total 14 grupos procedentes de Portugal, Macedonia, Georgia, Colombia, Guatemala y Croacia. Además, se contó también con la participación de agrupaciones que representaron el folclore de diferentes regiones españolas como Castilla y León, Asturias, Andalucía, Valencia y Canarias.

La gran novedad de esta edición fue la 'sesión vermut' que llenó de ritmo y emoción la Plaza Mayor durante en mediodía de este sábado. Durante la actividad, salmantinos y turistas pudieron disfrutar del folclore no solo como espectadores, sino también como bailarines. La propuesta consistió en un conjunto de actuaciones espontáneas de algunos de los grupos participantes en el IV Festival de Folclore y que estuvieron abiertas al público. Una sesión en la que no faltaron ni las risas y ni las ganas de pasarlo bien en una soleada mañana en la que le clima acompañó.

Al final de la tarde, llegó el turno del pasacalles a cargo de las agrupaciones musicales Panche Peshev Kumanovo, (Macedonia Del Norte), música popular Gigantes, Gigantillas y Dulzaineros (Zamora) y el grupo Folclórico Añate Tenerife (Canarias) que ha tenido lugar en la Plaza Liceo.

Las agrupaciones 'Surco' de Salamanca, Combinaciones Folclóricas de Colombia (Colombia), Os Frieleiros Rancho Lisboa (Portugal) y el grupo municipal de coros y danzas de Baza (Granada) fueron las encargadas de poner con sus actuaciones el broche final a esta edición del Festival de Folclore.