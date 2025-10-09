Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, Carlos García Carbayo, dirige unas palabras a los integrantes de AFEMC en el acto con motivo del Día de la Salud Mental. ALMEIDA

AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental

La Asociación reivindica la importancia de seguir «rompiendo estigmas»

María Andrea Sandia

Salamanca

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:19

Comenta

Con motivo la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes, la Asociación de Salud Mental de Salamanca (AFEMC) reivindica la necesidad de seguir luchando para romper los estigmas que pesan sobre quienes padecen alguno de estos trastornos.

«Afrontar los retos de la salud mental implica recursos, coordinación y una sociedad comprometida. Esta causa nos concierne a todos y solo realizando un esfuerzo conjunto alcanzaremos el éxito de la labor que perseguimos», ha señalado la presidenta de AFEMC, Consuelo García, durante el acto para conmemorar esta fecha que tuvo lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Durante la cita, se ha leído un manifiesto en el que dos personas de este colectivo han destacado los grandes retos a los que se enfrentan las personas que padecen algún trastorno psíquico y recordaron la importancia de romper estigmas y dar visibilidad a quienes luchan diariamente contra estas enfermedades.

Este año, el lema elegido para celebrar este día es 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos la salud mental'. Con esta frase se invita a todas las personas, padezcan o no un problema de salud mental, a solidarizarse y no tener miedo a exponer sus problemas a la sociedad. «Si aprendemos a compartir las vulnerabilidades individuales seremos más fuertes todos en conjunto. La verdadera inclusión consiste en saber cuidar y escuchar a los más vulnerables, en construir una sociedad en la que nadie se quede atrás», destacó la presidenta de AFEMC.

El acto conmemorativo ha contado con la participación del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la concejala de Salud Pública, Vega Villar, y pacientes y colaboradores de AFEMC.

Imagen principal - AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental
Imagen secundaria 1 - AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental
Imagen secundaria 2 - AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental

Otros actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

En el marco de esta fecha, se han realizado otras actividades para reivindicar la importancia de cuidar el bienestar psíquico. En concreto, la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia y Cáritas Diocesana organizaron este jueves la VI Jornada de actualización en salud mental bajo el título 'Tejiendo vínculos: el poder de los afectos en la salud mental'.

Además, la misma facultad, ha inaugurado en la sala de grados, la muestra itinerante con las fotografías premiadas en el «Concurso Internacional de Fotografía y Locura: Locografía».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino
  3. 3 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  4. 4 Una joven de 28 años, herida tras ser atropellada en el puente de Sánchez Fabrés
  5. 5 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  6. 6 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  7. 7 Correhuela, Los Bandos y Campillo: áreas «libres» de la zona peatonal
  8. 8 Nuevo atropello en Salamanca: herido un hombre de 87 años en Alfonso IX de León
  9. 9 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  10. 10 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental

AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental