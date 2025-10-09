AFEMC invita a «compartir vulnerabilidades» en el Día Mundial de la Salud Mental La Asociación reivindica la importancia de seguir «rompiendo estigmas»

El alcalde, Carlos García Carbayo, dirige unas palabras a los integrantes de AFEMC en el acto con motivo del Día de la Salud Mental.

María Andrea Sandia Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 23:19

Con motivo la celebración del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes, la Asociación de Salud Mental de Salamanca (AFEMC) reivindica la necesidad de seguir luchando para romper los estigmas que pesan sobre quienes padecen alguno de estos trastornos.

«Afrontar los retos de la salud mental implica recursos, coordinación y una sociedad comprometida. Esta causa nos concierne a todos y solo realizando un esfuerzo conjunto alcanzaremos el éxito de la labor que perseguimos», ha señalado la presidenta de AFEMC, Consuelo García, durante el acto para conmemorar esta fecha que tuvo lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Durante la cita, se ha leído un manifiesto en el que dos personas de este colectivo han destacado los grandes retos a los que se enfrentan las personas que padecen algún trastorno psíquico y recordaron la importancia de romper estigmas y dar visibilidad a quienes luchan diariamente contra estas enfermedades.

Este año, el lema elegido para celebrar este día es 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos la salud mental'. Con esta frase se invita a todas las personas, padezcan o no un problema de salud mental, a solidarizarse y no tener miedo a exponer sus problemas a la sociedad. «Si aprendemos a compartir las vulnerabilidades individuales seremos más fuertes todos en conjunto. La verdadera inclusión consiste en saber cuidar y escuchar a los más vulnerables, en construir una sociedad en la que nadie se quede atrás», destacó la presidenta de AFEMC.

El acto conmemorativo ha contado con la participación del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la concejala de Salud Pública, Vega Villar, y pacientes y colaboradores de AFEMC.

Otros actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

En el marco de esta fecha, se han realizado otras actividades para reivindicar la importancia de cuidar el bienestar psíquico. En concreto, la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia y Cáritas Diocesana organizaron este jueves la VI Jornada de actualización en salud mental bajo el título 'Tejiendo vínculos: el poder de los afectos en la salud mental'.

Además, la misma facultad, ha inaugurado en la sala de grados, la muestra itinerante con las fotografías premiadas en el «Concurso Internacional de Fotografía y Locura: Locografía».