AECC Salamanca y 'La Sonrisa de María' suman esfuerzos para la atención del cáncer infantil

Miércoles, 14 de mayo 2025

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación 'La Sonrisa de María' firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración con el objetivo de coordinar esfuerzos en la atención y el acompañamiento a menores con cáncer y sus familias.

Durante el acto, representantes de ambas organizaciones destacaron la necesidad de respuestas sociales coordinadas para afrontar el impacto del cáncer. El convenio incluye el respaldo de la AECC a las actividades organizadas por la Asociación Sonrisa de María, entre ellas el Torneo de Fútbol Sonrisa de María, que el próximo 21 de junio celebrará su cuarta edición en el municipio de Villoria.

La competición -con una finalidad benéfica- reunirá a 16 equipos en categoría alevín, tanto masculina como femenina. La jornada incluirá una paella solidaria, con un objetivo de servir 2.000 raciones, cuyos ingresos serán destinados a proyectos relacionados con la investigación del cáncer infantil y el apoyo a familias desplazadas por tratamientos médicos. La entrada al torneo será libre, y los tickets para la paella se podrán adquirir por 10 euros en puntos de venta como la sede de la AECC en Salamanca, el Ayuntamiento de Villoria y otros establecimientos colaboradores. El acto contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Villoria, que ha cedido la instalaciones municipales para la realización del torneo.

Los equipos invitados a la cuarta edición del torneo son, en categoría femenina: Salamanca FF, CD Ciudad Rodrigo, CD Ribert, Madrid CFF, Real Valladolid, Burgos CFF, Colegios Diocesanos Ávila y Amigos del Duero Zamora. En categoría masculina jugarán: Unionistas de Salamanca, D Guijuelo, UD Santa Marta, Real Valladolid, Escuela de Fútbol Villa de Ermua, Cultural y Deportiva Leonesa, Burgos CF y Real Ávila.

Durante la firma del convenio, el presidente de AECC Salamanca, Ángel Losada, destacó la actitud de la joven enferma -María Caamaño- y apuntó: «La actitud de María es un ejemplo para todos. Incluso habrá quien pueda decir que a lo mejor habría que cuidar más a la niña, protegerla... El que tenga la primera lección para decir cómo hay que actuar ante el cáncer, que venga. Pero aquí lo que hay es experiencia de gente que lo está viviendo en primera persona, lo está viviendo al cien por cien». La propia María respondió respecto a esa controversia: «Ellos me dicen si me han invitado a las cosas y yo digo si me apetece, si estoy cansada y eso».

Juan Caamaño destacó la importancia del convenio suscritos con «quizás, la asociación más grande de España». «Es un paso hacia adelante para la asociación y a la hora de poder llegar a muchos sitios que, hoy en día, no podemos llegar por nuestra infraestructura, porque empezamos hace un año y no la tenemos».

Temas

Villoria

Cáncer