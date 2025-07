La AECC da un gran paso (de baile) frente al cáncer

Vega Herrero Salamanca Viernes, 18 de julio 2025, 22:09 Comenta Compartir

La Plaza Mayor de Salamanca se convirtió en una pista de baile para concienciar, de manera lúdica y deportiva, sobre el cáncer de piel. Este flashmob fue impulsado por La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y pudo participar todo el que quiso, con una sola condición, vestir de blanco. Alrededor de un centenar de salmantinos bailaron al son de la canción 'Al sol, con crema', compuesta por la propia asociación.

Esta asociación es conocida por promover la salud pública durante todo el año con diversas campañas. Pero el objetivo principal de este flashmob, según la responsable de promoción de la salud de la AECC Sara Batanero, «es llamar la atención para reflejar estos datos que nos están preocupando, que es un aumento del 40% del cáncer de piel en los últimos cuatro años». A esto, añade la importancia de «tomar medidas de protección durante todo el año, pero sobre todo en estos meses en los que tenemos una radiación ultravioleta tan alta». Así, dando ejemplo de las medidas de protección que promueven, repartieron entre los participantes sombreros blancos para cuidarse del sol durante el baile.

La responsable de armar la coreografía fue María José Criado, profesora de baile desde hace trece años, y voluntaria desde hace un año en la asociación. Aunque su primer contacto con la entidad se remonta tiempo atrás; «yo soy enferma oncológica, tuve también un cáncer. Y en el momento que me lo detectaron me ofrecí voluntaria, pero en ese momento no se pudo». Sin embargo, las ganas de bailarle a las adversidades siempre pesaron más, y ahora María José comparte su energía con el resto el mundo; «llevo todo el curso con ellos, dándoles clase dos horas a la semana».

Así, afirma que para ella, «el baile es salud, es alegría, y es motivación. Hay que mover el mundo un poquito, que está muy parado. Y si es bailando, mucho mejor».

La coreografía fue todo un éxito. Captó la atención de los transeúntes y sirvió de altavoz para recordar la importancia del uso de »barreras físicas como sombreros, ropa o gafas de sol, y el protector solar ». Modesta Sánchez, alumna de María José, asegura que el resultado «ha cumplido las expectativas, y se podría repetir más veces».

El evento terminó con un discurso, repitiendo el mantra para este verano -y para todo el año-. «Nuestra piel tiene memoria, disfruta a la sombra y protege tu piel».