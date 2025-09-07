Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina Carlos Sobera, Lara Dibildos y los integrantes de Siempre Así disfrutaron de una comida en el Mesón de Gonzalo

La Gaceta Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:28

Actores y músicos protagonistas de los conciertos y representaciones escénicas del primer fin de semana de Ferias y Fiestas quisieron deleitarse con las delicias de la gastronomía salmantina antes de sus actuaciones.

Los protagonistas de la obra 'Inmaduros' como Carlos Sobera y Lara Dibildos junto a otros miembros del reparto compartieron una comida en el Mesón de Gonzalo. En otra mesa, también se encontraban los integrantes de Siempre Así que no dudaron en hacerse una foto compartida junto al dueño del Mesón, Gonzalo Sendín.

Los integrantes no han dudado en compartir la imagen a través de las redes sociales antes de los conciertos y representaciones que vivirán este domingo, víspera de la festividad de la Virgen de la Vega.