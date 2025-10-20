Aceite y queso, dos pilares del sabor salmantino: «Hay muchas familias de la tierra que viven de estos sectores» Jesús Ángel Blanco, propietario de Soleae Aceite de Oliva Virgen Extra y José Agustín Cañedo , jefe de ventas de Quesos García Filloy, reivindican en el II Congreso Gastronómico de LA GACETA la calidad, el origen y la innovación de los productos locales

La mesa redonda 'Nuevas tendencias en experiencias gastronómicas', con el aceite y el queso como protagonistas, cerró la primera jornada del II Congreso Gastronómico de LA GACETA, que continuará mañana durante otra jornada completa en el Hotel Abba Fonseca. Contó con las intervenciones de Jesús Ángel Blanco, propietario de Soleae Aceite de Oliva Virgen Extra, y José Agustín Cañedo, jefe de ventas de Quesos García Filloy. Ambos mostraron cómo el turismo puede enriquecerse con experiencias en torno a los productos protagonistas, a través de visitas a campos, catas y actividades participativas y recalcaron que «hay muchas familias de la tierra que viven de estos sectores».

Blanco recordó que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, pero que, paradójicamente, los españoles somos también los mayores desconocedores del producto. «Aunque lo tenemos ahí, tenemos poco conocimiento. Este sector está como está. Es un tema complejo, pero el desconocimiento es generalizado», explicó.

Desde 2009, Blanco y su esposa María Hernández apostaron por recuperar variedades locales en la Sierra de Francia y elaborar aceite de oliva virgen extra de alta calidad, con la intención de diferenciarse por sabor, origen y proceso. «Nos lanzamos y sacamos la primera cosecha al mercado. Decidimos poner en valor el aceite de las variedades que cultivamos en la Sierra de Francia», comentó. Según Blanco, «el aceite de oliva virgen extra es el aceite más sano para consumir», y su proyecto busca también educar a los consumidores para que valoren la calidad y la cultura detrás del producto.

Blanco explicó que Soleae ha apostado por la calidad y la diferenciación como motor de desarrollo rural. «Competimos desde la excelencia, no desde el precio. Nuestro objetivo es que quien pruebe un aceite de Salamanca sepa qué está degustando», afirmó.

Por su parte, José Agustín Cañedo, de Quesos García Filloy, recordó la tradición familiar que respalda su empresa después de décadas elaborando queso artesanal en La Fregeneda. «Nuestro secreto está en la leche, ya que sin una buena materia prima, no hay buen queso», afirmó. Habló con orgullo de la España vaciada que ha visto a su empresa crecer desde sus orígenes hasta hoy. «Trabajar en el medio rural no quiere decir que no estemos atentos a las nuevas tendencias y hábitos de consumo», advirtió. Al hilo de esto, aseguró que en los últimos años han incorporado a su línea de productos cremas y otros preparados de queso.

Cañedo insistió en que la clave está en combinar tradición y modernidad. Además, animó a los consumidores a apostar por el producto local. «Nosotros no tenemos ovejas, compramos la materia prima a ganaderos de la zona», manifestó, recordando que es una forma de mantener esas pequeñas economías familiares ligadas al sector primario.

Ambos ponentes coincidieron en la necesidad de reivindicar el producto salmantino como una seña de identidad compartida y un elemento de desarrollo económico sostenible.

La primera jornada del II Congreso Gastronómico de LA GACETA se culminó con catas de aceites y quesos, además de una elaboración especial a cargo de Manuel Francisco Sánchez Varas, gerente de Confitería Santa Lucía, que combinaba el sabor del queso con otros elementos dulces.

El momento más dulce de la tarde fue protagonizado también por Confitería Santa Lucía, ya que los asistentes degustaron antes de marcharse del evento un pequeño roscón de reyes de nata y crema, una de las piezas estrella de la casa.

El congreso, patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa ; y cuenta con el apoyo de la Diputación de Salamanca (Salamanca en Bandeja).Cuenta también con la colaboración de numerosas empresas, denominaciones de origen y marcas de garantía del sector, y combinará durante estos dos días la reflexión con la práctica, a través de degustaciones, catas y demostraciones culinarias.